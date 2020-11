Ferrugem lança 'Casa do Amor', single com videoclipe gravado em show ao vivo e sem público

O cantor Ferrugem lançou nesta sexta-feira (13) seu mais novo single "Casa do Amor", que chega junto a um videoclipe em formato híbrido. A faixa é o segundo single de seu próximo álbum, institulado "Abre Alas", com lançamento marcado para o dia 30/11.

O projeto audiovisual já chega com vídeos para todas as faixas do álbum, que foram gravadas em um formato que mescla ‘show ao vivo’, sem público; com ‘estúdio’. Painéis de led com projeções criam o cenário para as canções. Assista: