Felipe Cordeiro volta aos palcos com o baile 'Onde é que eu vou parar'

O cantor, guitarrista e produtor musical, Felipe Cordeiro resume em poucas palavras o que representa estar de volta aos palcos paraenses, depois de dois anos afastado por conta da pandemia. "Foi um período de muito trabalho apesar de não termos shows, mas de muitas reinvenções e desafios. Consegui chegar aqui e estou com sangue nos olhos, doido para fazer esse show e me divertir muito e me conectar forte com o público paraense", resume.

É com esse entusiasmo que ele se apresenta neste sábado, 30, no baile "Onde é que eu vou parar", ao lado do grupo Guitarradas das Manas. No reportório, vão estar clássicos de sua carreira e músicas novas como a recém-lançada "Flecha".

Para a apresentação, Felipe fez uma seleção especial. "É um show novo, com uma formação nova, muitas músicas novas, com uma música Flecha que acabei de lançar com o clipe gravado em Alter do Chão e Benevides. E também a música Foguinho lançada no ano passado ainda no auge da pandemia, com a banda baiana Psirico. Essa será a primeira vez que vou tocar ao vivo com plateia essas músicas", diz.

O público também vai poder relembrar de outros tempos com sucessos anteriores do músico. "Vou apresentar o repertório clássico dos meus discos. Músicas como ‘Problema Seu, Legal e Ilegal e a própria música ‘Onde é que eu vou parar’, que gravei com a Dona Onete, em 2019. É um show pensado para bater forte no público paraense", resume.

A parceria com o grupo Guitarrada das Manas com quem Felipe trabalhou em 2019, como produtor artístico do álbum "Guamaense" e no filme "Ventos que Sopram - Pará" do Canal Curta, do qual foi responsável pela curadoria. "A parceira com elas já rola há algum tempo. Desde que elas nasceram. Já nos apresentamos juntos na Virada Cultural de São Paulo, em 2019. Vai ser um encontro massa, vai ser bem bonito. Vamos ter no show os DJs, que na verdade somos nós mesmos com personas de DJ. Então, vai ser uma noite de encontros, com muita sonzeira brasileira. Teremos músicas que tem a ver com o baile paraense, com algumas versões de tecnobrega e guitarrada", reforça.

Além da volta aos palcos paraenses, o cantor vive um momento especial com o sucesso alcançado por sua nova música. “Flecha foi massa porque foi lançada nesse contexto de pandemia, mas já agora nessa fase, digamos assim de transição que a gente está passando, espero que isso se consolide. O clipe foi muito bem recebido e ela entrou em playlists interessantes. Então foi uma receptividade ótima. Agora é a primeira vez que eu vou tocar com plateia e vou poder sentir a receptividade do público", comemora.

Agende-se:

Baile “Onde é Que Eu Vou Parar”

Data: sábado (30), a partir das 20h

Local: Rebujo (R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

Ingressos no Sympla e PIX R$ 25 (antecipado) e R$ 35 (na hora)

Será exigido cartão de vacinação na entrada