‘Farofa Da Pink’ agita a capital paraense neste domingo

A maranhense e meio paraense Taty Pink chega com a “Farofa da Pink” neste domingo (6) em Belém. A cantora, que atualmente mora na capital paraense, escreve a sua história pelo Brasil. Em 2021, Taty Pink estourou com a música “Antes de Ir”, em parceria com Romeu. De composição dela, a canção já bateu marcas gigantescas nas redes sociais. E não há quem consiga tirar da cabeça: “Então, antes de ir / Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia / Que vai sentir saudade da minha companhia, então”.

Na festa do Líder Tiago Abravanel, no Big Brother Brasil 22, “Antes de Ir” embalou a pista de dança e as visualizações da canção aumentaram. Mas de fato o sucesso já estava garantido. Com mais de 195 milhão de visualizações do Tik Tok, no Youtube a marca é surpreendente também: são mais de 111 milhões do clipe oficial, no canal da cantora. No canal do Romeu, já são mais de 45 milhões.

“Quando eu escrevi a letra de ‘Antes de ir’, resolvi chamar meu amigo Ricardo para terminar a canção comigo, então mostrei pra ele, que amou. Foi aí então que gravamos com Romeu e isso deu muito certo”, comenta Taty sobre o processo de produção da sua canção viral no país.

Nascida em São Pedro da Água Branca, no Maranhão, Taty Pink iniciou sua carreira em Tucuruí e passou por algumas bandas regionais. Ela foi vocalista da Banda Caferana Melodia e após se formar em Educação Física, resolveu seguir carreira solo na música, que já dura cinco anos.

O sucesso de Taty Pink veio primeiro pelo Brasil e depois no Pará. Com uma voz aveludada e cabelos rosa pink, ela surpreende com seu carisma e talento. Taty Pink leva o arrocha de novo para as paradas musicais. O ritmo originário da Bahia tem muitas letras românticas e com sofrência e pede uma dança a dois.

Agora, Taty Pink trabalha uma nova música: “Rotina”. Com o clipe oficial lançado no Youtube há seis meses, já são contabilizados 6 milhões de acessos. A canção tem participação de Allanzinho. “Hoje em dia faço shows no Brasil inteiro, estou indo para a segunda turnê em São Paulo agora em março. Já fiz show na Bahia, Recife, Maranhão, Amapá, Amazonas, entre outras cidades maravilhosas com um público surreal”, relata.

Neste domingo, 6, a partir das 16h, na White House, em Icoaraci, distrito de Belém, será realizada a “Farofa da Pink”, que vai contar com o show da banda Vingadores do Brega também.

“O público pode esperar um show de arrocha, com pitadas de muita sofrência e com um toque do brega no melhor ambiente de Icoaraci, eu e meus convidados vamos fazer uma verdadeira imersão na música paraense”, resume a cantora sobre a farofa, e continua: “A essência do meu show é o arrocha, um ritmo romântico e ao mesmo tempo gostoso de dançar, mas sempre dou um misturada com outros ritmos”.

Farofa da Taty, com Taty Pink.

Data: Neste domingo (6).

Hora: a partir das 16h.

Local: White House, locali- zada na Travessa do Cruzeiro, 160, na Orla de Icoaraci.