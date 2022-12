Fafá de Belém fará show no Réveillon da Avenida Paulista com participação de Aíla

Depois de dois anos de cancelamento por conta da pandemia de Covid-19, o tradicional Réveillon na Avenida Paulista está de volta. A cantora Fafá de Belém será uma das atrações e vai abrir a série de shows, às 17h, com a participação de Aíla. Além das canções já conhecidas na voz da cantora, como "Vermelho" e "Nuvem de Lágrimas", o set list inclui clássicos como "Saudades da Minha Terra", "Sampa", de Caetano Veloso, e "Toda Forma de Amor", sucesso de Lulu Santos.

VEJA MAIS

O público estimado no reveillon da Paulista é de 2 milhões de pessoas, segundo a Prefeitura de São Paulo.

No palco, Fafá e Aíla irão cantar um pouco do repertório paraense que as duas apresentaram juntas no Rock in Rio, este ano. “Eu e a Aíla pretendemos trazer, musicalmente, um pedaço da Amazônia para o Réveillon da Paulista”,

A artista visual e multimidia Roberta Carvalho completa o time paraense na Paulista assinando a programação visual e a cenografia do show.