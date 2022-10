Aíla e Rincon Sapiência lançam o clipe 'Tô de onda'

A cantora paraense Aíla e o rapper paulista Rincon Sapiência estão juntos no videoclipe “Tô de onda”, que foi gravado no Porto do Sal, em Belém. A música pop dançante faz parte do recém lançado álbum da artista, “Sentimental”, e o clipe dirigido pela própria Aíla reproduz a atmosfera das noites amazônicas em uma mistura rítmica, que vai do pagodão ao rap. O vídeo será lançado na quinta-feira, 6, no canal de Aíla n o Youtube e também nas plataformas de streaming.

A estética da noite na periferia belenense, com suas cores, sons e flertes, é estampada no clipe “Tô de onda”. Além de dividir os vocais, Aíla e Rincon também assinam a autoria da faixa ao lado de Natália Matos, Gabriel Souto e Iuri Rio Branco, sendo que o último também fez a produção musical da faixa.

“Esse é um clipe que tem a cara do Pará, das ruelas e periferias, das luzes dos becos, os leds coloridos, uma atmosfera pop e autêntica”, conta Aíla. “Essa música tem uma malícia que eu amo, tanto na letra quanto na estética sonora, dá vontade de dançar de primeira. Ela chega de mansinho, e logo conquista”.

Aíla e Rincon com dançarinos. (Tereza Maciel)

Aíla convidou para a gravação do clipe personagens icônicos de Belém, como Elói Iglesias, que surge na interpretação de um “bruxo das quebradas” que oferece à Aíla uma encantaria de amor, bebida de ervas amazônicas. Além dele, as cantoras Naieme (ex-Nanna Reis) e Layse (Layse e Os sinceros) também participam do vídeo como atrizes. “São mais de 60 pessoas na equipe, entre dançarinos, atores e produção, todos paraenses”, destaca Aíla.

“Escolhemos o Porto do Sal como locação, na beira do rio, um local potente e incrível. O Rincon ficou encantado (com o lugar) porque ele vem, da periferia de São Paulo, conhece outra estética e ritmos” recorda a cantora. Na ocasião da vinda dele à Belém para gravar o clipe, os dois também fizeram um show juntos. “Foi incrível. Mostrar outra realidade do Brasil aos artistas que estão acostumados a circular no Sudeste é importante para se conectar”. Na véspera do lançamento no Youtube, Aíla realiza um pré-lançamento presencial para a comunidade do Porto do Sal, às 19h.

O clipe também marca o retorno de Aíla a Belém depois de oito anos morando em São Paulo. " É uma volta simbólica pra mim, pós-pandemia, senti uma necessidade de estar de volta à cidade, para morar, fazer o caminho inverso da lógica do mercado da música, e movimentar novos projetos por aqui também".

O paulista Rincon Sapiência 'mergulhou' na periferia de Belém com Aíla. (Tereza Maciel)

Sentimental

O álbum Sentimental foi concebido durante a pandemia com o envolvimento de vários parceiros de Aíla à distância. É um disco de música pop da Amazônia “que vai do arroxa ao brega, do tecnobrega à pisadinha, um disco bem pra frente em contraponto a tudo o que a gente estava vivendo na pandemia”.

Sentimental é o terceiro álbum de estúdio da cantora que traz a música periférica do Norte em vários ritmos. A direção artística e musical são da própria Aíla, que também contou com as produções de Baka, Gabriel Souto e Félix Robatto e as participações de Luísa Nascim (RN) e Keila (PA).

Agende-se:

Lançamento do clipe “Tô de onda”, de Aíla e Rincon Sapiência

Dia: Quinta-feira, 6

Onde: www.youTube.com/ailaoficial + plataformas de streaming https://ffm.to/to-de-onda