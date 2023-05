Fabrício dos Anjos lança disco de sambas inéditos em parceria com diversos artistas

O cantor e compositor paraense Fabrício dos Anjos lança nesta sexta-feira (05), em todas as plataformas de música, o sexto disco de sua carreira. Com quinze sambas inéditos do artista “Clareou” foi criado em parceria com Paulinho Moura, Joãozinho Gomes, Messias Lira, Jorge Andrade, Renato Gusmão e Nilo Carvalho. Além disso, o álbum traz a participação especial de Pelé do Manifesto, Moacyr Luz, Mariza Black e Hélio Rubens.

“São músicas feitas especialmente para este projeto. Então chamei diversos amigos e parceiros do samba, e o resultado ficou bem bonito”, diz.

Fabrício conta que “Clareou” é uma demonstração de amor à esposa, fã de Clara Nunes, uma das maiores vozes do samba brasileiro. Ele conta que compôs a canção para homenagear a companheira, Mary Cohen. “Minha esposa me sugeriu: por que você não escreve um samba? Então pela primeira vez na vida, fiz um. E dediquei à minha esposa. Ficou tão bonito, que resolvi fazer um disco só de samba”, conta.

O álbum dedicado ao ritmo é algo novo para Fabrício, que lança agora o primeiro disco de samba da sua carreira de mais de 30 anos. Dos vinte sambas que o artista compôs para o disco, quinze foram selecionados.

Com produção executiva de Narjara Oliveira, da Senda Produções, e sob direção musical de Igor Nicolai, o álbum combina sonoridades de samba paulista, carioca e bossa nova. “Fiz um apanhado de tudo que eu ouvi na minha vida com relação ao samba. Fiz um apanhado e segui o caminho da minha inspiração. Eu universalizei o samba. É uma mistura de samba e bossa nova, com algumas coisas que eu ouvi ao longo dos anos de musicalidade na minha vida”, diz Fabrício.

Com vasto elenco, o álbum reúne em sua banda-base artistas como Bruno Mendes, Alexey Moreira, Jacinto Kawage, Larissa Leite, Josibias Ribeiro, Tiago Amaral e Manassés Malcher.

Fabrício dos Anjos soma mais de três décadas de carreira. Além de cantor e compositor, ele ainda é letrista e instrumentista.

“O álbum ‘Clareou’ vem de uma simples curiosidade. Tenho mais de 30 anos de carreira artística, e no decorrer desses anos todos, eu nunca havia tido uma tendência a fazer sambas. E veio de uma brincadeira”, conta.

Em 2020, Fabrício dos Anjos fez uma parceria com Beto Guedes e Lô Borges. Depois de 10 anos sem gravar um álbum, ele marcou esse retorno com um disco inédito. No projeto, “Solidão” tem a participação de Beto Guedes. Além disso, os artistas paraenses Nilson Chaves, Paulinho Moura e Gigi Furtado e Patrícia Bastos, do Amapá, também fazem parte do projeto.