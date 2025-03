Evento voltado para cultura afro-brasileira une música, espiritualidade e solidariedade

Neste sábado (29), Belém recebe pela primeira vez o Samba de Seu Zé. O evento, que já passou por Goiânia e Anápolis, em Goiás, e São Luís, no Maranhão, une música, espiritualidade e compromisso social.

Com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e arrecadar alimentos para a população em situação de vulnerabilidade, na capital paraense, o encontro será no Music Park, no bairro Reduto, com shows de: Mc Zeus, Isa de Mulambo, Ogan Vinicius e Mika, o grupo Tem Raiz e Odara Axé.

VEJA MAIS

A conexão entre artistas de outros estados e os regionais dará ao evento a consolidação da cultura afro-brasileira. O projeto Samba de Seu Zé foi criado em Goiás há quase dois anos e já arrecadou mais de uma tonelada de alimentos por meio de suas apresentações. Ao longo dessa trajetória, mais de 20 artistas passaram pelo palco do evento.

“O Samba de Seu Zé é mais do que um evento musical, é uma celebração das nossas raízes e da força da cultura afro-brasileira. Trazer esse projeto para Belém é uma forma de enaltecer a tradição do samba, promover a união e, acima de tudo, fortalecer a solidariedade. Acreditamos na música como um instrumento de transformação, e cada doação recebida reforça esse compromisso com a comunidade”, disse Rose Ribeiro, produtora do evento.

A noite fará a união e conexão entre as raízes do samba e das tradições afro-brasileiras. Em Belém, o projeto firmou parceria com os templos de matriz africana, que vão receber as doações, entre eles: o Ilé Aṣẽ Iyá Ogunté, conduzido pela Iyáloriṣá Rita de Cássia Souza Azevedo Santos (Iyá Ejité), também fundadora da AFACAB – Associação dos Filhos e Amigos da Cultura Afrobrasileira, instituição sem fins lucrativos que promove ações sociais como arrecadação de alimentos em cestas básicas, distribuição quinzenal de sopa, cineclubismo, palestras sobre saúde física e psicológica e oferta de aulas de capoeira na sede do terreiro, envolvendo cerca de 400 famílias da população em situação de vulnerabilidade social no município de Ananindeua.

“É uma oportunidade de unir cultura, fé e solidariedade em um só evento. Nossa tradição sempre esteve ligada ao acolhimento e ao cuidado com o próximo, e essa parceria fortalece ainda mais esse compromisso. Cada doação recebida representa um gesto de amor e resistência, ajudando a transformar a vida de muitas famílias que contam com esse apoio para seguir em frente”, afirma a sacerdotisa.

Agende-se

Data: Hoje, 29

Hora: 17h

Local: Music Park - Tv. Praça Waldemar Henrique, 2.