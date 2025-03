'BBB 25' entra no Modo Turbo nesta quinta-feira, sem Bate-Volta; veja como será a nova dinâmica

O Big Brother Brasil 25 entra em sua fase final nesta quinta-feira, 27, com a chegada do Modo Turbo. A partir de hoje, o reality show adotará um ritmo mais acelerado, com um intervalo menor entre provas, formações de paredões e eliminações.

A data final do reality show ainda não foi divulgada pela Globo, mas o programa deve acabar na segunda dezena de abril. Com isso, o Modo Turbo busca animar as últimas semanas da atração.

Ao todo, ainda existem 12 participantes na casa mais vigiada do Brasil. No ao vivo de hoje, os brothers e sisters disputarão a Prova do Líder, como de costume. A Prova do Anjo será disputada nesta sexta-feira, 28, e será seguida pela formação de Paredão no mesmo dia.

VEJA MAIS



A dinâmica do Bate-Volta, no entanto, não fará mais parte do programa até o final da temporada. A eliminação, então, ocorre no domingo, 30. Ainda no domingo, uma nova Prova do Líder será disputada e um novo Paredão será formado. A eliminação ocorrerá na terça-feira, 1º.

Como será a Prova do Líder de hoje?

A Prova do Líder desta quinta, 27, contará com uma surpresa "desagradável" para os brothers do BBB 25: um deles cairá direto no Paredão. O aviso foi dado pelo apresentador do reality, Tadeu Schmidt, no dia anterior à dinâmica.

"Assim que a prova acabar, já vamos ter uma pessoa no Paredão", disse. Ele completou que dará mais detalhes sobre como será o "emparedamento" no dia da realização da prova.