Evandro Fióti rebate acusação de desvio milionário da empresa fundada com Emicida

O compositor Evandro Fióti se pronunciou e rebateu as acusações de desvio milionário da Laboratório Fantasma, empresa fundada com o irmão, Emicida. Nos últimos dias, circulou, nas redes sociais, a notícia de que havia um processo judicial ligando o artista a um suposto desvio de R$ 6 milhões.

VEJA MAIS

No início da noite desta terça (1), Fióti usou as redes sociais para se defender das alegações. O compositor publicou um comunicado, informando estar triste com o caso e explicou que, apesar das divergências, segue buscando resolver a situação da forma mais respeitosa e justa possível.

Veja a nota na íntegra:

"Diante das matérias publicadas na imprensa hoje, Evandro Fióti vem esclarecer:

Nunca desviou qualquer valor da LAB Fantasma ou de empresas do grupo. Todas as movimentações feitas durante sua gestão foram transparentes, registradas e seguindo os procedimentos financeiros adotados pelos gestores, assim como as retiradas de lucros ao sócio e artista Emicida.

A administração das empresas sempre foi conjunta, conforme acordo formal ratificado assinado por ambos em dezembro de 2024, que estabelecia, entre diversas premissas e declarações de parte a parte, a gestão compartilhada das empresas, a divisão igualitária de ativos e passivos (50% para cada sócio), além do conhecimento prévio a ambos acerca de movimentações financeiras relevantes.

A acusação de “desvio” é falsa e inverte os fatos.

O próprio processo judicial contém documentos que comprovam que Emicida recebeu valores superiores, incluindo distribuições de lucros acordadas entre as partes.

A divulgação distorcida de informações parciais de um processo é gravíssima e será tratada com as medidas legais cabíveis, em todas as esferas, inclusive penal.

Evandro reafirma seu compromisso com a verdade, a transparência na gestão e o respeito à história construída junto à LAB Fantasma."