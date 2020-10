Estação Cultural de Icoaraci recebe projeto 'Papo Cantado' a partir desta sexta (23)

A Estação Cultural de Icoaraci apresenta, nesta sexta-feira (23) e sábado (24), a partir das 18h, o projeto 'Papo Cantado', iniciativa que une música e memória. A realização é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

A ação vai contar com músicos e grupos culturais de Icoaraci que farão dinâmicas musicais e vão contar um pouco mais sobre a história do distrito para o público.

"O projeto 'Papo Cantado' foi desenvolvido pela Estação Cultural de Icoaraci. Nele, alguns músicos e grupos culturais vão se apresentar e interagir com a plateia através de contação de histórias,conversas e apresentando músicas e suas histórias e ainda curiosidades sobre Icoaraci. É uma programação gratuita para todas as idades", reforça o diretor do espaço, Stefani Henrique.

Agende-se:

'Papo Cantado' na Estação Cultural de Icoaraci

Sexta-feira (23), às 19h - Grupo tradicional de carimbó de Icoaraci - O Jurupary, carimbó de raiz.

Sábado (24), às 19h - Renato Rosas, compositor e intérprete, e Nazaco Gomes, compositor e percussionista.