Esdras lança 'Filha da Lua' em homenagem a Gretchen

O músico Esdras de Souza, lançou a música inédita "Filha da Lua", canção instrumental que faz parte do primeiro EP do artista. Esdras quer mostrar o seu lado mais romântico neste novo trabalho composto pelo músico em uma homenagem à esposa, Gretchen, com quem se casou ano passado. "Filha da Lua" está disponível nas principais plataformas musicais.

O single instrumental fará parte do primeiro EP da carreira do saxofonista, composto por 6 faixas. "Foi composto para minha esposa. O empoderamento e autenticidade dela me atraem demais, afinal sou a favor da luta para o fim da violência doméstica, o abuso a mulher entre outros”, comparou.

“Essa música eu fiz em homenagem a Gre, pela força e garra que ela sempre teve para conquistar tudo em sua vida e ser o exemplo de muitas mulheres no mundo todo. Como a lua, é uma mulher de fases que sempre se sobressai em todas elas", declara Esdras.

O EP já está gravado, porém o lançamento ainda deve demorar um pouco. Enquanto isso, Esdras divulgará o single “Filha da Lua”. A música surgiu no ano passado de maneira despretensiosa. “Na Páscoa do ano de 2020, na beira de uma piscina na companhia de minha esposa. Apenas ouvi o beat da música e compus a melodia seguindo o campo tonal já contido no BG”, explica.

O saxofonista acredita que trazer à música instrumental ritmos mais atuais e de sucesso podem fazer com que o estilo atinja um público mais amplo. “A música instrumental no meu ponto de vista deve seguir os beat’s de músicas atuais como por exemplo o moonbathon, regaton, entre outros. Assim o acesso fica mais amplo e popular às composições”, avalia.

Além de homenagear a esposa, Esdras também compôs a música para a rainha das águas, Iemanjá. “A música ‘Filha da Lua’ foi composta por simples sensitividade e mensagens recebidas através de minhas meditações. Gosto da misticidade de nossa Belém, e por isso ‘Filha da Lua’ também é uma homenagem à Iemanjá”, declara.

"Filha da Lua" foi lançada junto com um clipe bem caribenho, dirigido por Lucas Dantas, feito com belas imagens captadas na praia de Ponta do Madeiro, no Rio Grande do Norte. A presença da esposa homenageada Gretchen ajuda a compor todo o clima de romance da música. Esdras aparece tocando seu saxofone à beira-mar, uma referência a rainha das águas. O vídeo está disponível na plataforma Youtube.

"Eu sempre quis fazer algo diferente em relação a música instrumental. Trazer uma fácil percepção ao ouvinte que não está tão acostumado a esse estilo musical, e mostrar ao mundo a beleza de ter a música pela música. É um trabalho muito especial, que presenteio não só minha esposa, mas sim a todos".