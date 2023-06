Erasmo Carlos tem primeiro lançamento póstumo com gravações de shows dos anos 1970

Erasmo Carlos teve o primeiro álbum póstumo lançado no início deste mês de junho. Erasmo que completaria 82 anos hoje (05) ganhou o box Erasmo Carlos ao Vivo (Anos 70) pela gravadora Discobertas nas plataformas digitais. As gravações são de três diferentes shows. O cantor e compositor, que morreu em novembro de 2022, chegou a conhcer os registros e supervisionar a edição do box.

O primeiro dos álbuns do box é de 1975, gravado com acompanhamento da Cia Paulista de Rock, em São Paulo. Erasmo canta algumas músicas do álbum Projeto Salva Terra, do ano anterior. O segundo álbum é o registro de show apresentado por Erasmo em 1977, no Museu da Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro. Neste álbum há seis músicas, com "É Proibido Fumar", "Festa de Arromba" e "Negro Gato" acompanhado pela banda A Bolha, um dos principais grupos de rock da música brasileira.

O terceiro registro data de 1979, gravado na lendária boate Biblos, no também no Rio. Dentre as canções presentes estão "Coqueiro Verde", "Cachaça Mecânica" e "Sentado à Beira do Caminho".

O filho de Erasmo, Leo Esteves considera que o lançamento mostra um dos melhores períodos artísticos do pai. "Tremendão puro na sua essência. Considero o momento mais criativo do Erasmo, como cantor e compositor. Toda a explosão de informações - como casamento, família, problemas existenciais, experiência com as drogas… A ebulição desse gênio, que tenho orgulho de chamar de pai, está resumida neste lançamento comemorando o seu aniversário. Viva Erasmo!", declarou.

Confira o repertório dos três álbuns:

Disco 1 - 1975

01 - O Homem da Motocicleta (Motorcyle Man)

03 - Haroldo, o Robot Doméstico

04 - Minha Fama de Mau

05 - Vem Quente Que Eu Estou Fervendo

06 - Você Me Acende (You Turn Me On)

07 - A Lenda de Bob Nelson

08 - Sou Uma Criança, Não Entendo Nada

09 - Bolas Azuis

Disco 2 - 1977

01 - Negro Gato

02 - Análise Descontraída

03 - Você Me Acende (You Turn Me On)

04 - Filho Único

05 - É Proibido Fumar

06 - Festa de Arromba

Disco 3 - 1979

01 - Coqueiro Verde

02 - Cachaça Mecânica

03 - Sentado à Beira do Caminho

04 - Panorama Ecológico

05 - Medley Jovem Guarda

O Caderninho

Minha Fama de Mau

Festa de Arromba

06 - Café da Manhã

07 - Queremos Saber

08 - Os Sete Gatinhos

09 - Meu Ego

10 - Quero Voltar

Jovens Tardes de Domingo

02 - É Proibido Fuma