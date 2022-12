Emoção: filha de João Paulo canta com Daniel em gravação de DVD; veja o vídeo

Os 40 anos de carreira do cantor Daniel foi comemorado com muita emoção. O show para celebrar a data foi realizado ontem, 21, em São Paulo, no teatro Vibra. A apresentação foi gravada e vai virar um DVD.

Um dos momentos mais emocionantes foi a participação de Jessica Renata dos Reis, filha de João Paulo, que fazia dupla com o sertanejo. Quando a jovem foi chamada no palco, a emoção tomou conta.

VEJA MAIS

João Paulo e Daniel, fizeram dupla por mais de 15 anos. Em 1997, João Paulo, morreu vítima de um acidente de carro.

Jessica Renata cantou com o sertanejo em frente a uma projeção com foto do pai ao fundo. Posteriormente, os dois distribuíram rosas vermelhas para a plateia, emocionando ainda mais o público.

Além da jovem, Daniel recebeu muitos famosos em sua gravação de DVD, como Marcos e Beluti, Luan Santana, Michel Teló, César Menotti e Fabiano, Bruno e Marrone, Chitãozinho & Xororó, Fernando e Sorocaba, Jorge e Mateus, Henrique e Juliano, Edson e Hudson, Rick e Renner, Guilherme e Santiago, Althair e Alexandre, Paraná, Cezar e Paulinho e RioNegro e Solimões.

RELEMBRE

Às 2h30 do 12 de setembro de 1997, João Paulo sofreu um acidente de trânsito na altura do km 40 da rodovia dos Bandeirantes, na região de São Paulo. O carro do cantor, uma BMW sedan, bateu e capotou várias vezes, caindo em um canteiro central. O veículo pegou fogo.

Quem dirigia era o artista, ele ficou preso nas ferragens. Seu corpo foi retirado do local já sem vida.