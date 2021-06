Em carreira solo, Alinne Reis lança novo single; ouça 'Exqueminha'

A cantora Alinne Reis anunciou carreira solo este ano e já começou com um grande passo, entrando para o casting da GR Shows – responsáveis por agenciar grandes nomes como Grupo Pixote, Simony, Belo e Turma do Pagode. Agora ela lança a segunda música de trabalho, o single "ExQueminha", que promete ser uma das mais tocadas do mês de junho. A faixa segue o primeiro single, "Atende o Celular", lançado em janeiro.

Realizada pelas oportunidades e conquistas que aconteceram em sua vida, Alinne diz que com o passar do tempo percebeu que o tempo e o amadurecimento a ajudaram muito, principalmente para subir no palco: “quando comecei, era extremamente tímida e nos dias de hoje já encaro qualquer multidão! Vocalmente também não sou mais a mesma, fui aperfeiçoando meu estilo e minha tonalidade, meu timbre. Hoje me sinto mais segura para subir no palco e me apresentar para o público” conta a artista.

Conheça:

Alinne Iris Reis de Oliveira, mais conhecida como Alinne Reis, nasceu com DNA carioca, mas tem alma de nordestina e encanta a todos com o seu forró – estilo de música que escolheu e vive há 18 anos.

Tudo começou na igreja, quando aos 5 anos era cantora mirim. O responsável por dar a primeira oportunidade para a artista, foi o sanfoneiro Dida Pachequinho, que a apoiou e a ajudou a escolher seu nome artístico. Aos 12 anos, Alinne ganhou um concurso de voz e um ano depois a chamaram para cantar em uma banda de forró pé de serra, onde permaneceu por muitos anos.

Após isso, passou pelo Forró da Pegação, Banda Feras, Mauricinhos do forró e Forró Sacaniar. De 2012 a 2015 foi uma das vocalistas da Banda Saia Rodada e por fim, formou a dupla Aline e Dayvid. Todos os grupos musicais por qual passou fez Alinne, cantar em praticamente todo o Brasil e hoje coleciona uma legião de fãs. “Sou extremamente grata a todos, e me dou muito bem com cada um. Tento ao máximo dar a atenção que merecem, pois sem eles não seria o que sou hoje”, destaca.