Edição especial do Festival Canção da Transamazônica inicia nesta sexta

O I Fecant Altamira/ Kids inicia nesta sexta-feira, 2, com a apresentação de dez premiados com idade até 18 anos competindo pelo prêmio de Melhor Intérprete. A edição especial do Festival Canção da Transamazônica com artistas de Altamira, região do Xingu, terá o show de abertura de George Paez.

O festival segue no sábado, 3, com a competição de 12 composições autorais e inéditas. Ao todo, serão distribuídos R$ 19 mil em prêmios. Os dois dias do evento serão transmitidos ao vivo pelo canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube, sempre a partir das 20 horas.

“O festival abre com as crianças e o sonho delas em brilharem no palco. Elas estão passando por uma oficina de preparação vocal e de performance no palco para que elas se sintam seguras durante a apresentação”, destaca a coordenadora do Fecant, Joelma Klaudia. “Por toda a energia q tá rolando, a gente percebe que o Fecant é um sucesso e todos os chegaram até aqui já são vencedores”, completa.

Irão se apresentar os dez intérpretes mirins mais votados no Youtube do Fecant: MC Hiago dos Santos, Wemelly Kaity, Helena Vieira, Pedro Ty, Thalysson Marques, Júlia Godoi, Akiane, Cacá, Téo e Maria Eduarda. Cada um receberá troféu e prêmio de R$ 500, sendo que o melhor intérprete da noite ganhará outro troféu e mais R$ 2 mil.

No show de abertura, o cantor e compositor George Paez apresenta as canções do primeiro álbum da carreira, recém lançado com incentivo da Lei Aldir Blanc. Já o show de encerramento do festival, no dia 3, será realizado pela experiente intérprete Alba Mariah.

Competição adulta

No sábado, 3, o Fecant apresenta 12 músicas classificadas: “Distantes”, de Leonardo Rocha; “Caos e Glória”, de Edilson Tenório; “Promessas” e “Uma Tal Paixão”, ambas de Roberto da Silva; “Febre”, de Reis; “Ela em Mim”, de Gra Podanoschi; “Passei”, de Julio Kalb; “Beth”, de João Miguel; “Tempo, Presente de Jah”, de Wanderley Santos; “Te Vejo”, de Webert da Silva; “Saudade de um Piseiro”, de Rafael Vaqueiro; e “Sem Medo”, de Elias Silva de Carvalho. A transmissão inicia às 20 horas.

Duas canções inicialmente selecionadas pelo júri, foram desclassificadas por não serem de compositores de Altamira, conforme previa o edital. Elas foram substituídas pelas canções que mais pontuaram entre as não classificadas.

Os três primeiros colocados do festival receberão troféus e prêmios em dinheiro, sendo R$ 5 mil para o 1º lugar; R$ 3 mil para o 2º lugar; e R$ 2 mil para o 3º lugar. Também serão premiados o Melhor Intérprete e a Melhor Letra com troféus e prêmios de R$ 1 mil cada um.

O patrocínio do I Fecant Altamira/ Kids é da Norte Energia, por meio da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. E apoio da Prefeitura Municipal Altamira.