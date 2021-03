Ecad apresenta retrato da participação das mulheres na música em todo o Brasil

A indústria brasileira da música conta com compositoras de talento inegável e diversos nomes de bastante expressão, mas a participação feminina neste mercado, em comparação aos homens, ainda é consideravelmente pequena.

Essa é a conclusão do primeiro relatório “O que o Brasil ouve”, produzido pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) para identificar e analisar as tendências do que é ouvido em todo o Brasil nos principais segmentos de execução pública.

Lançada nesta segunda, dia 8, a primeira edição do relatório aproveita o Dia Internacional da Mulher para mapear a participação feminina no mercado da música atual, especificamente em execução pública, com base nos dados do ano de 2020 e informações comparativas do início da década.

De todos os valores distribuídos em 2020 para compositores, intérpretes, músicos, produtores fonográficos, apenas 7% foram destinados às mulheres. A boa notícia para o mercado nacional é que quase 70% desses valores remuneraram brasileiras e o restante contemplou as estrangeiras.

Embora os números tenham crescido de forma expressiva nos últimos dez anos, a análise do banco de dados revela a discrepância do mercado: 85% das pessoas cadastradas são homens e esta realidade se reflete na análise do ranking dos “100 autores com maior rendimento” dos últimos cinco anos, em que a média da presença de mulheres se resume a meros 5%.

Entre outros aspectos, o estudo também investigou os segmentos mais rentáveis para as mulheres e a participação delas na autoria das músicas mais tocadas nos últimos dez anos.

Ascensão feminina

Apesar deste cenário, os números também indicam um forte crescimento da entrada delas no mercado da música: na última década houve um aumento de 1.200% de cadastros de mulheres em todas as categorias representadas pelas sete associações de música que administram o Ecad (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC). A quantidade de mulheres remuneradas também saltou de 6 mil em 2010 para 22 mil no ano de 2020.

“Todos os números apontados neste relatório são um reflexo da formação histórica da indústria e um ponto de alerta para a produção brasileira atual. Identificar um problema e conhecê-lo de perto são os primeiros passos para que o mercado pense sobre a inserção das mulheres em todas as etapas: desde a parte técnica, passando pela criativa e incluindo a administrativa e executiva, para que nosso universo da música seja cada vez mais igualitário e justo”, afirma Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad.

Ranking das 10 músicas mais tocadas no Brasil com mulheres entre os autores

1 - Parabéns a você - Bertha Celeste Homem de Mello/Mildred Junius Welch Hill/Patty Smith Hill

2 - Medo bobo - Antonio Aparecido Pepato Junior/Carla Maraisa Henrique Pereira/Francisco Benicio de Sá Neto/Juliano Gonçalves Soares/Marcos Vinicius Soares de Oliveira

3 - 50 reais - Bruno Rigamonte Carneiro/Estanislau Alex Torricelli/Maykow de Carvalho e Melo/Naiara de Fatima Azevedo/Waléria Leão de Moraes

4 - Propaganda - Alvino Gomes Alves/Diego Henrique da Silveira Martins/Marcia Regina Araújo Farias de Oliveira/Marder Bezerra Nunes

5 - Eu sei de cor - Antonio Aparecido Pepato Junior/Élcio Adriano Carvalho/Gustavo Gomes Pereira/Larissa Ferreira da Silva

6 - Vai malandra - André Murilo da Silva/Brandon Michael Green/Isaac Daniel Junior/Jose Henrique Castanho de Godoy Pinheiro/Larissa de Macedo Machado/Yuri de Jesus Pereira

7 - Vidinha de balada - Diego Henrique da Silveira Martins/Larissa Ferreira da Silva/Nycollas Rick Damascena/Rafael Silva Borges

8 - Loka - Janesson Caique de Jesus Bispo/Rafael Silva de Queiroz/Simaria Mendes Rocha/Simone Mendes Rocha

9 - Made in roça - Dayane de Oliveira Camargo/Everton Domingos de Matos/Gustavo Martins Felisbino/Lara Menezes da Silva/Ray Antonio Silva Pinto/Victor Gabriel Silva/Wanderley Henrique Batista Filho

10 - Closer - Andrew Taggart/Ashley Frangipane/Frederic Kennett/Isaac Edward Slade/Joseph A King/Shaun Charles Frank

Streaming

Em um estudo realizado no último ano pelo Data SIM, mais de 80% das mulheres no mercado da música declararam que já foram discriminadas por conta do gênero. Além disso, em pesquisas da Deezer, as mulheres na música são sub-representadas: entre as 100 músicas mais tocadas mundialmente na plataforma durante o ano de 2020, havia cinco vezes mais artistas homens que mulheres.

Apesar desse grande desequilíbrio, o cenário para os próximos anos é otimista e cada vez mais artistas femininas têm mostrado seu talento e sua força e vem conquistando seu espaço: a representatividade no mercado da música melhorou 60% desde 2010.

Percentual de artistas femininas no top 100 global dos principais gêneros do mundo:

• Pop - 42%

• R&B - 39%

• Soul - 26%

• Alternativo - 15%

• Country - 15%

• Jazz - 14%

• Clássico - 11%

• Hip Hop - 7%

• Rock - 7%

• Música Eletrônica - 4%

A Deezer fez um levantamento das mulheres mais ouvidas no ano de 2020 e, provando toda sua força, Marília Mendonça continua arrasando nas paradas de sucesso, ocupando a primeira posição pelo segundo ano consecutivo.

Já Anitta, além de também dominar o ranking no segundo lugar, ainda aparece na lista global em 14º, sendo a artista brasileira mais ouvida no mundo. Na lista ainda marcam presença nomes como Maiara & Maraísa, Luísa Sonza e Ludmilla, e a artista internacional mais ouvida no Brasil é a cantora Dua Lipa.

Já no ranking global, quem lidera a lista é a adolescente norte-americana de 19 anos, Billie Eilish, ganhadora do Grammy Awards 2020 com o álbum "Where Do We Go?". Seguindo a lista, Dua Lipa ocupa o segundo lugar, seguida por Lady Gaga, que também está na lista das mais ouvidas no Brasil - provando todo o poder da música pop feminina.

As 20 artistas mais ouvidas na Deezer no Brasil

• Marília Mendonça

• Anitta

• Maiara & Maraísa

• Luísa Sonza

• Ludmilla

• Dua Lipa

• Anavitória

• Ariana Grande

• Lauana Prado

• Lady Gaga

• Lexa

• Yasmin Santos

• Simone & Simaria

• Beyoncé

• Billie Eillish

• IZA

• Giulia Be

• Cynthia Luz

• Rihanna

• Gabriela Rocha

As 20 artistas mais ouvidas na Deezer no mundo

1 • Billie Eilish

2 • Dua Lipa

3 • Lady Gaga

4 • Ariana Grande

5 • Aya Nakamura

6 • Tones and I

7 • Rihanna

8 • Beyoncé

9 • Sia

10 • Taylor Swift

11 • Doja Cat

12 • Ava Max

13 • Céline Dion

14 • Anitta

15 • Katy Perry

16 • Shakira

17 • Adele

18 • Lana Del Rey

19 • Selena Gomez

20 • Alicia Keys