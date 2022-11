Duda Beat é atração de hoje do 17° Festival Se Rasgum

Hoje (11) e amanhã (12), dezenas de artistas se apresentando no 17° Festival Se Rasgum. O Espaço Náutico Marine Club, em Belém, recebe o retorno do festival em grande estilo.

Para hoje, Duda Beat fará seu show, sendo uma das atrações mais aguardadas no festival.

A última vez que ela esteve em Belém foi em 2018, antes do mundo parar por conta da pandemia de covid-19. “Quero levar esperança e a mensagem de que podemos voltar a sorrir pela espera de tempos mais leves. E é isso que quero para o nosso palco, ver todo o público curtindo muito e que relembre que nunca é tarde para acreditar no bem. Ah, amaria ter um tempinho para ir até a Estação das Docas, ou até mesmo ao mercadão Ver o Peso!”, disse a cantora.

A pernambucana Eduarda Bittencourt escolheu o sobrenome artístico “Beat” par fazer referência ao Manguebeat, movimento de contracultura que floresceu em Recife na década de 1990. O objetivo era denunciar as desigualdades e pobreza do território pernambucano e ao mesmo tempo promover uma renovação artística e cultural no estado.

Duda Beat leva muita sensualidade e romantismo para sua música, inclusive, essas são algumas das características do seu trabalho. Pode-se dizer também, que esses pontos são referências da música da sua região. “O nordestino é festeiro, calor humano puro. E minhas músicas refletem também isso, pois são intensas. Separamos os maiores sucessos do antigo álbum mais as que estão em ‘Te Amo Lá Fora’, então está um misto fervoroso. Não vejo a hora de cantar pra vocês”, disse a cantora.

Duda Beat iniciou a sua carreira como backing vocal dos discos de Letrux, que também estará nesta edição do Se Rasgum, e Castello Branco. O talento da pernambucana foi tanto, que logo chamou atenção. O primeiro álbum veio da parceria com Tomás Tróia, seu amigo de infância, produtor, guitarrista e agora namorado, e de muito trabalho pata juntar dinheiro para o projeto.

“Sinto Muito” foi lançado em 2018 e tem 11 faixas que conversam entre si.

Atualmente, Duda Beat coleciona grandes apresentações, incluindo uma turnê pela Europa e o Rock ́in Rio. “Penso que não são escolhas aleatórias, elas são muito bem pensadas. Sempre soube onde queria chegar como cantora e artista. Junto com minha equipe, busco sempre acertar e entender o que o público quer de nós, mas também tem muito daquilo que queremos passar como mensagem. É um processo muito gostoso. 2022 está acabando, mas os trabalhos só estão começando, então vamos ainda curtir essa turnê de ‘Te Amo Lá Fora’ e breve, serão impactados por mais novidades, porque meu terceiro disco está a todo vapor”, finaliza.

O álbum “Te Amo Lá Fora” é a continuação de “Sinto Muito”, lançado em 2018. Ele foi liberado para o público em 2021, e fala sobre as fases amor. É possível encontrar um amadurecimento musical da cantora ao explorar novas sonoridades e narrativas. Sua música recebe o título de "sofrência pop".

Para hoje, as atrações são: Duda Beat, Juçara Marçal, Shame (UK), Arthur Espíndola + Sandra de Sá, Crypta, Roberta de Razão, Karen Francis, AQNO + Layse, Bruna BG convida Ruth Clark, Thaís Badu e Atrixma, Yoún Barro + Jéssica Caitano, The Islands (FRA), DJ Elohim, DJ Lux, Bambata Brothers, e DJ Nat.

Para o sábado (12), as atrações são: Pato Fu, Letrux, Johny Clarke (JAM), Edgar + Keila, Tagua Tagua, Psychotic Monks (FRA), Lia Sophia + Félix Robatto, Luana Flores, Mestre Damasceno, Bia Nogueira, Raidol, Joana Marte + Anna Suav, Iris da Selva, DJ Alex Roots, DJ Jurássico, DJ Vanderson, DJ Shayra Brotero & as Themônias, DJ Stephane Campell, DJs Freedom e DJ Ananindeusa.

Agende-se:

17º Se Rasgum

Datas: 11 e 12 de novembro

Hora: 20h e 19h

Local: Espaço Náutico Marine Club - Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá