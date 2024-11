Dona Sandra lança segunda parte de projeto com participação de Hellen Patrícia; veja

Dona Sandra liberou a segunda parte do DVD “Drag No Brega Vol2”. O bloco é uma homenagem à cantora paraense Hellen Patrícia, que é um dos grandes nomes femininos da brega regional.

O DVD traz toda a discografia da Drag Dona Sandra junto com seu novo sucesso "Mais Uma", que já está disponível em todas as plataformas digitais. Nesta segunda etapa do projeto, a artista faz uma releitura da música "Pura Emoção" , composição de Hellen Patrícia. No single, a versão transforma música brega em um house dance, característico da cultura drag.

A artista paraense se uniu a Drag, fazendo participação especial no projeto.

“Com músicas autorais e releituras construímos um projeto único e especial com muito brega. O segundo bloco é dedicado especialmente para uma artista que simplesmente somou demais em minha carreira. Hellen Patrícia, minha madrinha na música, além de ser uma grande inspiração para mim, é minha amiga pessoal”, disse Dona Sandra na divulgação desta etapa.

A intenção do projeto “Drag no brega" é justamente essa, mistura de ritmos paraenses com a cultura pop que representa a drag, juntamos várias vertentes como o merengue, tecnobrega, rock doido e o melody ao trap, brega funk, funk e o pop.

Após esse lançamento, Dona Sandra se prepara para a etapa 3. Já que “Drag no brega" é dividido em três momentos, todos eles gravados no Teatro Municipal de Ananindeua.

Além disso, a artista ainda dará início da turnê do projeto com shows que marcam o lançamento, mas também dão início aos 6 anos da carreira de Dona Sandra como drag queen.

CARREIRA

Dona Sandra teve uma virada na sua carreira musical entre 2014 e 2015. Sempre fazendo essa mistura musical, ela coleciona ao longo da sua caminhada algumas parcerias marcantes, como Fruto Sensual, Keila Gentil, entre outros.

Além de cantar, ela compartilha no seu canal no Youtube, o “Dona Sandra TV”, algumas entrevistas que ela faz no mundo artístico. Ricardo Chaves, Banda Uó, Aretuza Lovi, Pabllo Vittar, Jojo Todynho, Joelma, entre outros.

Atualmente, ela conta com mais de 1,5 mil inscritos.

A Dona Sandra é a identidade artística do publicitário Fabrício Figueiredo, que só existe no palco. Fora dele, o criador da Drag fica longe das roupas e da maquiagem extravagantes para dar espaço ao seu perfil de especialista em design gráfico e marketing.

Todo esse perfil de encenação do personagem foi conquistado pelos anos que Fabrício fez de curso de teatro. Inclusive, foi da arte cênica que surgiu Dona Sandra. Fabrício deu vida a personagem em uma peça homônima e depois a levou para outros lugares.