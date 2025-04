Dom7 lança primeiro EP da carreira; ouça

Dom7, que vem conquistando o público com um estilo único e inovador, dápasso grandioso em sua carreira. O rapper carioca de apenas 15 anos lança seu tão aguardado primeiro EP. “O Sopro V!tal” estreia, no dia 07 de abril, em todas as plataformas digitais.

Depois de se tornar o artista mais tocado nas rádios do Estado do Rio com o single “Melhor Que Ninguém”, o jovem da Vila Vintém explora sua versatilidade neste primeiro projeto. Versando sobre suas conquistas, desafios, sonhos e responsabilidades, o artista traz frescor para a cena mesclando trap com funk, love song e até reggaeton. Como ele conta, “‘O Sopro V!tal’ é um marco para mim. É a materialização de tudo o que vivi e aprendi até aqui. Cada faixa tem uma energia única e representa um momento importante na minha trajetória. Espero que as pessoas sintam a intensidade e a verdade em cada verso”.

A responsabilidade de ser inspiração para outros da comunidade continua em “Like a Star”, “Espírito de Luz” e “Vivência de Trap”, mesclando versos sobre conquistas e vivências da juventude. Já as três últimas faixas – “Trap e Pagode”, “Tamanha Abundância” e “Libidinosa” – trazem uma estética mais pop dançante, com love song, reggaeton e funk respectivamente.

Neste ano, Dom7 já lançou um feat. com o rapper consagrado L7NNON, no single “Um Minuto”. Agora, além de conquistar o topo nas rádios cariocas, o primeiro EP tem tudo para consolidar o jovem como uma das grandes apostas da cena do rap nacional.