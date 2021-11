Dj S.I.D. lança o segundo EP de música eletrônica 'World Dance'

O jornalista Sidney Filho se reafirma na cena da música eletrônica como o DJ S.I.D. Ele está lançando o segundo EP, “World Dance”, que chega às plataformas de música no próximo dia 5 novembro. O carro-chefe do projeto é a faixa “Lullaby”, que já tocou em uma rádio da cidade de Osaka, no Japão, no programa do brasileiro Marco Fukuyama.

“A música (Lullabay) está se espalhando. Me enviaram um vídeo mostrando que ela tocou no Japão, mas também foi ouvida na Alemanha”, comemora. “Lullaby é um hard techno que vai crescendo até explodir em um techno pesado, que é para pista de dança mesmo. Criei um carinho especial por essa música, porque fiz de madrugada e fiquei dançando, ficou muito boa”, revela.

“World Dance” reúne sete faixas: “Beautiful”, “Fried”, “Jam”, “Lullaby”, “Master-beat”, “Sensorial” e “Universe”. Todas as músicas que S.I.D produziu com o uso de aplicativos de música no celular. “A mágica aconteceu com a masterização feita pelo Celso Rangel, que deu uma envernizada na música. Ele é um dos grandes responsáveis pela música pegar fogo”.

O músico Celso Rangel, guitarrista de formação, do Rio de Janeiro, também produziu o primeiro EP de S.I.D., “Dance Flow", com cinco faixas, em fevereiro deste ano. Rangel já trabalhou com artistas da cena nacional, como Xuxa, Roberto Carlos, Tim Maia, Elza Soares e outros. Ele é um dos produtores do Brazilian Day na Flórida, ex-diretor musical da casa do Canecão e tem contatos de trabalho na Europa, pois está residindo em Lisboa há cinco anos.

“O primeiro EP rendeu elogios de DJs e produtores de Dubai, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Hungria... Ele (EP) correu bem e teve uma repercussão bem legal”, relata S.I.D. A repercussão internacional do primeiro EP, justifica a produção de um novo EP em tão pouco tempo.

“World Dance” reúne vários estilos de música eletrônica, como drum’n’bass, psy, trance, techno, hardtechno e house. A capa assinada pelo artista gráfico inglês Stu Dark'ippy, que traz um headphone com um planeta Terra no meio, numa referência à música do S.I.D sendo ouvida em todo o mundo.

S.I.D atravessa uma fase intensa de produção. Ele começa a produzir músicas eletrônicas com ritmos paraenses e funk carioca. “Estou misturando coisas que, com certeza, estarão no meu próximo trabalho. Quero ver no que vai dar essa história”.