DJ Maluquinho comanda festa com gigantes da música do Pará

DJ Maluquinho está de volta ao Pará, para um show inédito. Com convidados, o show será nesta sexta-feira (28), às 21h, na Casa Apoena (Rua São Boaventura n° 171). Vale lembrar, que o artista esteve em Belém no início do ano para gravar um audiovisual. Inclusive, essa oportunidade marcou o seu retorno aos palcos paraenses após sofrer um assalto em 2021.

“Estou feliz demais mesmo, tudo é um plano de Deus. Foi um milagre aconteceu! Estar voltando para Belém com esse trabalho e para mostrar as minhas músicas, me deixa muito feliz. Muito feliz esse retorno e esse milagre”, disse.

VEJA MAIS

Com público fiel, DJ Maluquinho nasceu em de Tucuruí, sudeste paraense, mas atualmente vive em Macapá, no Amapá. Ele construiu uma carreira solida na capital paraense. “O carinho do público em Belém é outro patamar. O nosso brega, melody, carimbó, entre outros ritmos, faz com que as pessoas escutem cada canção com sentimento”, pontua.

Foi ao lado de Gaby Amarantos que o artista iniciou a jornada na música. Seu nome artístico foi dado por ela quando os dois artistas comandavam juntos a banda TecnoShow.

Atualmente, DJ Maluquinho acumula mais de 300 composições, dentre elas, algumas de muito sucesso como "Wal Pescador", "O Meu Amor" e "Eloá".

No ano passado, a cantora Mari Fernandez regravou o sucesso "Paixão de Adolescente", eternizado como tecnomelody na voz do DJ Maluquinho. Na primeira versão, a música é cantada dentro desta vertente do brega paraense, mas na releitura feita pela cearense, a faixa recebe o título de "Amor Impossível" e entra no ritmo de forró.

Para o show na Casa Apoena, o artista recebe o DJ Dinho, Musa, Ney Belém, Loren Love, Gabriel Pompeu, Marquinhos Pará, Duda Blue e com participação especial de Romeu. "Ao lado dessa galera não tem como dar outra a não ser o sucesso desse evento. São artistas de alto nível e que representam a cultura e a musicalidade do Pará, então para os amantes da nossa cultura e da nossa música, estão todos convidados pra viver essa experiência com a gente", convida o DJ Maluquinho.

O cantor, compositor e produtor musical comemora 30 anos de carreira. “Essa marca é muito boa. Graças a Deus tenho sucessos na voz de Allanzinho, Romeu, Suanny Batidão, 007, Tecnoshow, Taty Pink, dentre outros. Fico muito feliz mesmo com em ver como essas músicas invadem o sentimento de cada um”, finaliza o artista.

Em dezembro de 2021, o DJ Maluquinho perdeu o olho esquerdo depois de ser baleado num assalto, em Macapá.

Agende-se

Data: sexta-feira, 28

Hora: 21h

Local: Casa Apoena - Rua São Boaventura n° 171