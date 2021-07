Demi Karvalho lança releitura no ritmo calypso com participação de Valéria Paiva; Ouça

O cantor Demi Karvalho lança uma parceria com a gigante do brega paraense Valéria Paiva, vocalista do Fruto Sensual. Os dois cantam juntos uma releitura em ritmo de calypso da música “Baby Atende”, originalmente gravada por Dilsinho e Vitor Fernandes. A faixa já está disponível no YouTube.

Com mais de 3.5 mil seguidores nas redes sociais, Demi iniciou sua trajetória como músico aos 15 anos, cantando em um esquema chamado “Malícia”. Depois passou por algumas bandas do estado até iniciar carreira solo. Ele celebra a parceria com Valéria Paiva no mais recente single, e explica que trata-se da continuação de um outro projeto iniciado este ano, com o lançamento do CD “Na Pegada do Calypso”.

“Tivemos a ideia de gravar parcerias com mulheres, e através John, meu empresário, ele deu a ideia de conversar com a Valéria. Ele me passou o contato dela, mandei mensagem e ela me atendeu super bem. Depois fomos afinando as coisas e fechamos essa parceria de gravar uma música”, conta Demi, revelando ainda que a música que planejava gravar com Valéria, na verdade, era outra.

A música foi gravada a distância, e teve um lançamento especial durante uma live feita por Demi no último dia 25 de junho. Na ocasião, Valéria ainda não havia gravado sua parte, então o show teve uma versão apenas com os vocais de Demi. O vídeo completo está disponível no canal “Papo de Forrócalypso”, no YouTube.

A live celebra o último CD de Demi, e foi ideia de seu empresário John John Diniz, que no passado foi baterista da banda sucesso dos anos 2000 Companhia do Calypso. “Graças a Deus foi um sucesso e a galera gostou. A gente lançou esse single com a Valéria, mas devido ao tempo dela, não teve como gravar a voz dela antes da live, mas dias depois ela gravou foi massa”, conta.

Demi Karvalho lançou no início deste ano o CD “Na Pegada do Calypso”, onde faz releituras de sucessos recentes da música brasileira, dando a eles a roupagem do calypso. Com o trabalho bem recebido, ele decidiu continuar, desta vez com novas parcerias.

“Foi uma ideia que surgiu do nada. Eu estava com um CD de arrocha para gravar, um ritmo que a galera curte aqui no Pará, até que o John John veio e falou: ‘aquela música, vamos gravar um calypso dela’. Então com a ideia nós gravamos e a galera gostou. Gravamos ‘Batom de Cereja’, e depois surgiu o CD”, relembra.

Demi também explica como o projeto deve continuar daqui pra frente. “Vamos pegar as musicas que estão bombando no TikTok, as músicas que estão tocando direto, e transformar no ritmo paraense que é o calypso. Mas de forma diferente, coloca também uma pisadinha, uns detalhes de forró, para ficar uma coisa inovadora”, explica Demi.

Ao longo da carreira, o músico participou de bandas como Capricho, onde gravou um CD; e também passou pelas bandas Nativos e Sabor do Pará. O artista carrega em sua bagagem participações especiais, pois já dividiu o palco com vários artistas paraenses e nacionais. Demi karvalho também já participou de shows e festivais em vários municípios do Marajó.