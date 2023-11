Demethrius lança ‘Baile Ilusão’, single pop rock e dance

Nesta sexta-feira (24), o cantor Demethrius lança "Baile Ilusão". A música faz parte do EP "Baile dos Corações Partidos" previsto para o primeiro trimestre de 2024. Este projeto é descrito como um pop rock envolvente que explora a fantasia de um amor não correspondido.

Recentemente, o cantor disponibilizou "Rei do Coração Partido", é um mergulho profundo nos dramas e romances vividos durante a adolescência, onde a sensação de ser "feito de trouxa" e ter o coração partido é tema central. A composição, segundo o artista, surgiu de uma conversa com seu produtor, Ricky Ndombashi, que o inspirou a criar músicas animadas e sentimentais ao mesmo tempo.

O processo de composição e produção do single foi todo realizado à distância, com Demethrius gravando os vocais em Belém, no Studio Hey Ho, e Ricky Ndombashi coordenando a produção a partir do Rio de Janeiro. A música, agora disponível nas plataformas musicais de streamings, reflete a busca do artista por uma sonoridade que faça as pessoas dançarem enquanto mergulham em sentimentos profundos.

O cantor Demethrius, que se apresenta como amazônida-urbano e sua volta à cena musical ocorre após um hiato de quatro anos. Esta pausa fez com que o artista retornasse agora trazendo consigo uma proposta envolvente de música pop/dance que conecta gerações digitais e corações sentimentais. Com influências que vão desde o pop nacional e internacional até os ritmos regionais do norte do Brasil, o cantor e compositor busca criar uma ponte entre diferentes estilos, conectando pessoas intensas e sentimentais.

Ao longo de sua trajetória como artista, Demethrius destaca sua transição do teatro musical para a produção de suas próprias músicas. Ele encontrou na música pop uma forma de expressar sua individualidade e romper com as limitações impostas ao interpretar personagens. Suas principais inspirações incluem artistas como Jão, Clarissa, Maroon 5, Sam Smith e Coldplay, ao lado de influências regionais como carimbó e technobrega.

Ao falar sobre fazer música autoral na Amazônia, especialmente em Belém, Demethrius destaca a mistura de ritmos e estilos como parte essencial de sua identidade artística: “Eu busco representar uma música jovem, urbana e conectada, transcendendo as expectativas do que é considerado regional”.

Com "Baile Ilusão", o artista promete mais músicas sentimentais e com ritmos diversos em seus próximos trabalhos. O EP contará com cinco músicas, todas criadas dentro do contexto pop visual, repleto de histórias cativantes nas letras. “Espero que os fãs, especialmente os jovens que se identificam com minhas experiências, possam se conectar com as narrativas lúdicas e marcantes que eu busco transmitir”, destaca o cantor.

Além disso, uma parceria de peso do cenário local está prevista para janeiro de 2024, em um single que promete ser uma grande promessa para o carnaval daquele ano. Demethrius continua a trilhar seu caminho musical, misturando influências e quebrando barreiras, com a promessa de levar a música da Amazônia para novos horizontes.