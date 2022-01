De volta aos palcos a banda paraense Zeit se apresenta no Noite Ostoga

Os trabalhos autorais estão no foco do show “Noite Ostoga”, que teve sua primeira edição em 2018 e agora está de volta para mostrar as novidades dessa área. O evento que está sendo chamado de “O Retorno” contará com as apresentações das bandas Cout, Los Cabanos e Zeit, que também esteve ausente dos palcos paraenses e retorna somente agora, por conta da pandemia. O show será neste sábado (15), no Núcleo de Conexões Na Figueredo, a partir das 19h.

O vocalista da Banda Zeit, Giovanni Zeit, conta que o show terá gosto de recomeço por várias razões. A principal delas, é claro, é porque de fato marca o retorno da banda aos palcos paraenses depois de mais de dois anos de ausência. “Estamos com muitas saudades de subir no palco, sentir a energia do público ao vivo. Isso fez muita falta nos últimos dois anos, a gente faz música para o público, para ver as pessoas cantando no show, gritando, pulando, é algo que não tem preço”, comemora.

Além disso, o grupo chega com nova formação e pronto para mostrar as últimas músicas lançadas, inéditas no palco. “Em 2019 mudamos de formação com a entrada da Raíssa para assumir vocais e guitarras, mas não tivemos muitos shows para mostrar a nova sonoridade da banda. Por isso, preparamos uma trilogia de lançamentos para mostrar um pouco do que rolou nesse tempo”, ressalta.

Por se tratar de uma banda de pop alternativo, a proposta para a apresentação é imprimir um astral vibrante nas músicas, com letras cheias de sentimentos e um som que procura mesclar o rock de garagem com ska e o reggae. “Preparamos um show cheio de energia, músicas novas e algumas surpresas, garanto que vai ser uma experiência legal, tanto para quem já assistiu a um show da banda, quanto para quem vai nos ouvir pela primeira vez”, antecipa.

Novidades

Entre as novidades que serão apresentadas pela banda no show está o novo single do grupo “Plano Ideal” lançado no último dia 11 e disponível nas plataformas digitais de música. O som faz parte da série de novas composições produzidas durante a pandemia e a exemplo de “Rua Sardenha”, um rock barulhento lançado em novembro de 2021, o quarteto entrega aos fãs outro pop rock agitado.

De acordo com Giovanni, um dos compositores da faixa, o single é um registro de um episódio difícil na vida do artista, quando a relação com a música não ia bem. “Ela fala sobre os desafios de ir atrás de um sonho e todas as dificuldades que enfrentamos, dúvidas e inseguranças que às vezes nos desviam do caminho”, conta.

O músico garante que, apesar do momento ainda difícil, especialmente por conta da pandemia, sua expectativa é positiva em relação a este ano. “Espero que continuemos avançando em relação à vacinação para que não precisemos fechar novamente, nesse show também estamos contando com o apoio do público em relação ao uso de máscara, apresentação do comprovante de vacinação e todos os cuidados que possamos tomar para garantir um evento seguro”, destaca.

Já o baixista Daniel Frazão, que também é responsável pela composição, entrega o clima de trabalho atual da banda. “Quem faz música com seu violãozinho, sozinho no quarto, sabe o quanto isso é prazeroso. Mas quem faz isso em grupo torna todo o processo ainda melhor. A Zeit é esse megazord dos seus integrantes. Eu busco a Raíssa para os ensaios e a gente vai fofocando e mostrando as bandas novas que ouvimos um para o outro. A Melly sempre recepciona a gente no lar dela e encontramos o Gio com aqueles abraços e sorrisos quilométricos. A gente briga, se irrita, discorda muitas vezes, mas sempre se entende e se ama. Como não apostar nisso?”, questiona.

Agende-se:

Ostoga - O Retorno. Dia 15 de Janeiro, às 19h, no Núcleo de Conexões Na Figueredo, na Av. Gentil Bittencourt, 449. Os ingressos estão à venda com as bandas ou via Sympla no valor R$15 (1o lote) e R$ 20 (2o lote). Mais informações no instagram da festa @ostogaproducoes. Será obrigatória a apresentação de carteira de vacinação na portaria do evento. Uso obrigatório de máscara.