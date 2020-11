De Verdinha para a igreja, Ludmilla vai cantar gospel: “Já escrevi canções”

Ela não para! Depois de se lançar no pagode, Ludmilla agora vai gravar música gospel. A ideia surgiu após a cantora criar uma célula religiosa em casa, na qual amigos se reúnem para estudar a bíblia e falar de Deus.

“Ele falou comigo e pediu para que eu criasse a big célula, chamando mais gente para os encontros. Agora, pediu para que eu levasse a palavra d’Ele para mais gente e escrevi algumas canções. Sou compositora e estou aproveitando para escrever músicas para o meu pai, Deus”, disse ela.

Por enquanto, o projeto gospel de Ludmilla ainda não tem data para ser lançado e, a princípio, só será no YouTube: a cantora não pretende fazer shows com as músicas religiosas. Lud também garante que não se importa com as críticas que possa receber, já que canta funk com letras sensuais e é até acusada de fazer apologia às drogas em suas músicas.

“Não me importo com os harters. Na verdade, adoro ser desafiada por eles. Quanto mais me desafiam, mais coisas faço. Não tem problema eu cantar funk e gospel. Eu não faço mal a ninguém. Deus me abençoa em tudo o que eu faço”, concluiu.