De Choro Jazz a tributo a Rita Lee: veja o que rola nesta sexta (11)

A programação cultural desta sexta-feira (11) está intensa em Belém e também no interior do estado. Shows, tributos, festas temáticas e festivais gratuitos movimentam os palcos e pistas da cidade e do Marajó, com atrações para todos os gostos e idades. Um dos destaques é a abertura da segunda edição do Festival Choro Jazz, que será realizado em Soure, no arquipélago do Marajó, até domingo (13), com entrada franca e uma proposta de celebração da música instrumental brasileira em diálogo com as tradições amazônicas.

As apresentações do Festival Choro Jazz acontecem no Parque de Exposições, no centro de Soure, sempre a partir das 20h30, exceto no domingo, que inicia às 20h. Na sexta (11), o público poderá conferir o show do consagrado músico Egberto Gismonti, um dos maiores nomes da música instrumental brasileira, que se apresenta ao lado do violonista Daniel Murray. A programação da noite ainda inclui Nilson Chaves e Celso Viáfora, o grupo Choro na Rua, além do tradicional Mestre Damasceno e os Nativos Marajoara.

A proposta do festival é conectar gerações, ritmos e saberes por meio da música, reunindo artistas renomados, grupos locais e oficinas formativas. No sábado (12), o palco recebe o Grupo Eco Marajoara, a cantora Patrícia Bastos ao lado de Renato Braz e Cristovão Bastos, além do “Encontro Norte e Nordeste”, com Celdo Braga, Tâmara Lacerda e Ranier Oliveira, e a banda Tocaia. No domingo (13), encerrando a edição, se apresentam o grupo Os Aruãs, Jane Duboc e Gilson Piranzeta, além de um supergrupo formado por Arismar do Espírito Santo, Filó Machado, Gabriel Grossi e Michel Pipoquinha. O guitarrista paraense Manoel Cordeiro também faz parte do encerramento.

Já em Belém, a noite de sexta oferece opções variadas que vão do brega ao tecnopop, passando por homenagens à música brasileira. Para quem gosta de flashback, o Manga Jambu, no bairro do Umarizal, realiza a festa Manga Retrô, a partir das 18h, com os DJs Hunter, Carol Ferreira e Na Medida colocando o público para dançar ao som de clássicos de décadas passadas. O espaço fica na rua Cônego Jerônimo Pimentel, 373.

No Espaço Cultural Apoena, na avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, a pedida é a Sexta Bregosa, que começa às 19h com os artistas Márcio Lins e Lucyan Costa, levando o melhor do brega e do romantismo para o público da casa.

Ainda na capital, fãs do rock nacional têm um encontro marcado com um tributo à rainha do rock brasileiro, Rita Lee, que terá seus maiores sucessos revividos no palco do Teatro Margarida Schivasappa, na avenida Gentil Bittencourt, em Batista Campos. A apresentação promete emocionar o público com clássicos da cantora que marcou gerações com irreverência, talento e atitude. Os ingressos para o tributo estão disponíveis online.

Mais tarde, a partir das 22h, a noite ganha um clima astrológico com a festa Zodiane - Baile do Signo de Câncer, na Move Club, localizada na travessa Almirante Wandenkolk, 362, no bairro de Nazaré. A balada traz os DJs Lucaxx, Azu, Saxxa e R-Vaz comandando a pista com sets dançantes para celebrar a temporada canceriana com muito pop, funk, eletrônica e energia zodiacal.