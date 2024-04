Daniel Caesar anuncia shows no Brasil; confira datas e valor do ingresso

O cantor Daniel Caesar anunciou, nesta quarta-feira (10), a apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os shows acontecem nos dias 17 e 19 de maio, no Vivo Rio e C6 Festival, respectivamente, e fazem parte da turnê “Superpowers World Tour”. O canadense já teve as duas etapas norte-americanas esgotadas e finaliza mais uma na Cidade do México, em 22 de maio.

A venda de ingressos estará disponível a partir desta sexta-feira (12), às 10h (de Brasília), no site da Ticketmaster, e às 12h (de Brasília), na bilheteria oficial, localizada no Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), no Rio.

Ingressos

Balcão: R$170,00 meia entrada e R$340,00 inteira

Pista: R$210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

Frisa: R$210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

Camarote B: R$ 310,00 meia entrada e R$ 620 inteira

Camarote A: R$320,00 meia entrada e R$ 640,00 inteira

Pista Premium: R$340,00 meia entrada e R$ 680,00 inteira

VEJA MAIS

“Superpowers World Tour”

Na terceira etapa, a turnê traz uma visão única da arte de Caesar. O compositor dos hits de R&B “Get You”, “Best Part”, “Blessed” assume o comando do palco, incluindo baladas de piano e solos de guitarrada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)