Craques no improviso, paraenses se classificam para competição nacional de batalha de rimas

Com improviso e muita criatividade em rimas que variam desde situações rotineiras até posicionamentos sociais, jovens residentes da capital paraense representarão Belém em busca do título nacional do Red Bull FrancaMente, uma das principais competições de batalha de rima do País. De modo especial, a disputa é inspirada no maior evento de rap do mundo, o Red Bull Batalla, e chega à segunda edição no Brasil, adaptado com exclusividade à língua portuguesa.

Por meio do aplicativo exclusivo do evento, dois rappers paraenses se destacaram entre mais de 200 MCs de diferentes regiões e chamaram a atenção de um júri de peso, composto por Kamau, Slim e Mamuti, que os deram o passaporte às fases qualificatórias.

Everton Oliveira (Everton MC) e Gabriel Palestina (MC Rasta) agora disputarão uma vaga na Final Nacional: entre os 32 classificados para essa fase, apenas 15 poderão avançar à decisão.

Confira os bastidores do Red Bull Batalla no documentário Imparables, disponível na Red Bull TV.





Para Mamuti, alcançar um consenso foi trabalhoso. "O nível geral me surpreendeu positivamente, principalmente dos MCs que não têm projeção ainda", avalia. Slim também foi surpreendido pelos inscritos e precisou fazer um trabalho minucioso para chegar na seleção final. "Você precisa conseguir enxergar um potencial no MC", conta. "Ele pode nem ter mandado a melhor rima, mas dá pra entender quando o cara desenvolve muito bem", diz.

Kamau reforça sobre o processo e o que impacta em um bom resultado. “Freestyle é rima de momento, então, vai de quem estava no melhor momento quando gravou o vídeo e de quem vai estar melhor no dia dos enfrentamentos finais", afirma.

Everton MC, por meio de vídeo que garantiu a sua classificação, fala sobre o que acredita por meio das rimas e traz um toque regional em seu verso. “O hip hop de verdade, ele tem uma missão: fazer de coração e não por uma obrigação. A obrigação é levar ele para além e, ‘se liga’ parceiro, porque eu sou de Belém.”

Nesta etapa de fases qualificatórias, que ocorre durante o mês de junho, MCs do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Belém e Salvador participam de duelos e precisam convencer Clara Lima e Max B.O. de que devem avançar à final nacional, que ocorre em julho e será composta por 16 finalistas (15 vencedores das qualificatórias regionais + vencedor do Red Bull FrancaMente 2018 como convidado).

O Red Bull Batalla é o maior evento de rap do mundo e acontece em países de língua hispânica. Ao longo de suas 14 edições, criou uma engajada comunidade ao redor do mundo, reunindo público de mais de 14 mil pessoas em um único ano, e revelou nomes como Aczino, mexicano tetracampeão nacional do evento e o único a vencer uma final nacional fora de seu país e Rapder, atual campeão internacional, que também tornou-se referência no México.

O evento ainda inspirou batalhas adaptadas ao idioma local em outros países, como Japão, França, Rússia e também o Brasil - que este ano estende o Red Bull FrancaMente à Portugal, onde os lusitanos se reunirão, no mesmo formato, para disputar no segundo semestre do ano.

Fique de olho nas datas!

31/05 a 06/06: Qualificatórias regionais

24/06: Anúncio dos classificados para a fase final por meio de Live especial no canal da Amazon Brasil, na Twitch

Julho: Final nacional