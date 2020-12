Coronavírus: Genival Lacerda segue na UTI, mas tem quadro clínico animador

Genival Lacerda, 89 anos, segue internado na UTI de um hospital particular em Recife (PE), mas seu quadro clínico é "animador" e "segue em evolução", de acordo com nota divulgada pela assessoria de imprensa do músico. O músico está em tratamento há uma semana, desde que recebeu o diagnóstico de covid-19.

"Segundo os médicos, o cantor continua em constante evolução. As taxas estão normais, e ele está sem febre. O artista (...) tem um quadro clínico animador", diz o informe.

De acordo com nota divulgada ontem, Genival está intubado e respirando com a ajuda de aparelhos, mas está estável e reage bem à medicação.O cantor foi internado no começo da última semana, depois de ser diagnosticado com covid-19.

Na última terça (1º), João Lacerda, filho do artista, disse nas redes sociais que o pai procurou ajuda médica depois de se sentir mal."Verificaram que ele estava com dificuldade em respirar e logo foi para o balão de oxigênio! O resultado do exame testou positivo para a covid, e o pulmão está comprometido", escreveu.