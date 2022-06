Coro Carlos Gomes completa 27 anos com concerto festivo

Hoje, 21, a Igreja de Santo Alexandre recebe o Coro Carlos Gomes, às 20h. Com entrada franca, o recital marca o aniversário do grupo, que completa 27 anos de existência e vai apresentar um concerto especial.

“Aniversário é para ser celebrado enquanto houver vida, e nosso Coro está completando 27 anos ininterruptos de atividades. Nós começamos a celebrar essa data a partir de 2005, quando completamos 10 anos e de lá para cá, sempre fazemos concertos para comemorar um aniversário a cada ano”, disse a professora cubana Maria Antonia Jiménez, que é a regente Coro Carlos Gomes.

A apresentação terá a participação de músicos do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) e da Escola de Música da UFPA – EMUFPA. O repertório será eclético, com músicas de vários compositores como, Vinícius de Moraes, Pixinguinha, Chico Buarque, Noel Rosa, interpretação musicada de textos de João Pessoa e Carlos Drummond de Andrade e até mesmo a apresentação das versões brega de “Marking Love Out Of, conhecida no Pará “Volte Logo” e Bole Rebole” (versão Brega de “Das Model” – Kraftwerk).

“Agora em 2020 e 2021, não tivemos chance de comemorar a data por conta da pandemia, Inclusive, no 25º aniversário, estava tudo um caos, naquele momento apenas conseguimos reunir um grupo bom do Coro e gravar uns vídeos em ação de graças pela data. No ano passado não fizemos concerto, e agora estamos tendo o prazer de comemorar de novo nosso aniversário cantando, fazendo um concerto com muita música brasileira. Então dessa maneira bem brasileira, que vamos comemorar nosso 27º aniversário”, antecipou a regente.

Para esta apresentação festiva, o Coro Carlos Gomes vai contar com a participação de Tassia Tavares, Ione Carvalho, Namara Alves, Marianne Lima, Nayara Guedes, Brenda Sousa, Rita Cavalcante, Rita Piedade, Josianne Dias, Emanuele Monteiro, Tiago Costa, Flávio Silva, Marcos André, Edson Ferreira, Jessé Pinhon, Dione Santos, Amilcar Gomes, Murilo Reis, Davi Marques e Eduardo Nascimento

O grupo, que tem como objetivo fomentar a música coral, erudita, regional e popular no Estado do Pará, é composto por alunos e ex-alunos do “Conservatório Carlos Gomes”, sob a regência da maestrina cubana Maria Antônia Jimenéz. Os alunos têm, ao longo de suas atividades, obtido reconhecimento nacional e internacional, com nove prêmios internacionais já conquistados.

Agende-se

27 anos do Coro Carlos Gomes

Data: hoje, 21

Hora: 20h

Local: Igreja de Santo Alexandre - Praça Frei Brandão, s/n - Cidade Velha, Belém