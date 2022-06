Prêmio Sesc de Literatura realiza live e apresenta vencedores de 2022

O paraense Pedro Augusto Baía, um dos vencedores do Prêmio Sesc de Literatura 2022 vai ser apresentado ao público e também falar de sua obra Corpos benzidos em metal pesado, durante uma live, no próximo dia 21 de junho, às 16h, pelo canal youtube do Sesc. A live vai contar também com a presença de Taiane Santi Martins, também vencedora do prêmio.

Pedro foi o vencedor na categoria “conto” e Taiane ganhou com o romance Mikaia. A origem dos autores – Norte e Sul do Brasil - reafirma o estímulo do Prêmio à diversidade e a sua capacidade de projetar escritores das mais distintas regiões do país. Os livros dos dois autores serão lançados em novembro pela editora Record, parceira do Prêmio Sesc desde a sua criação.

“Corpos benzidos em metal pesado” reflete os seus sentimentos e percepções diante da devastação ambiental, política, de direitos e de afetos. Pedro tenta descrever um mosaico de geografias, povos, sentimentos e experiências que denunciam as violências, invasões e destruições no Norte do Brasil e aos corpos que lá residem. E que, neste processo de devastação, resiste uma voz, um grito, uma reza ancestral da natureza, um pedido de socorro transmutado neste livro.

Para Pedro, ganhar o Prêmio Sesc de Literatura, enquanto escritor estreante e residente em um município no Norte do Brasil, é um reconhecimento máximo.

O paraense Pedro Augusto Baía, 35 anos, é analista judiciário (psicólogo) no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com Doutorado em Psicologia Forense na Universidade de Coimbra. Nascido no município de Abaetetuba (PA), tem fascínio pela leitura e escrita desde a infância.

O romance Mikaia narra a história de três gerações de mulheres que viveram e fugiram da guerra civil moçambicana. O livro joga com as diferentes maneiras de se lidar com um passado traumático. Enquanto Mikaia - uma dançarina de ballet que sofre uma amnésia repentina - quer lembrar, sua irmã, Simi, quer esquecer e sua avó, Shaira, decide silenciar. O desenrolar da trama se dá no embate entre as tentativas de Mikaia em recuperar um passado que lhe foi roubado, os retalhos de memória que lhe voltam confusos e a resistência de Simi em renunciar a uma infância inventada e cultivada por vinte anos às custas do esquecimento. O romance foi selecionado pela comissão final composta pelos escritores Itamar Vieira Junior e Luciany Aparecida.

Serviço:

Data: 21 de junho

Horário: 16h às 17h

Formato: Bate-papo com escritores Pedro Augusto Baía e a Taiane Santi Martins, e mediação de Henrique Rodrigues e Diogo Borges.

Transmissão: Online via canal do youtube do Sesc Brasil