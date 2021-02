Conheça Drin Esc, rapper paraense que fala de autoconhecimento e valorização própria

O fim de um ciclo doloroso que deixa uma série de aprendizados valiosos é o que Drin Esc apresenta em seu álbum de estreia. “Caos, Lapsos e Poesia”, lançado em novembro de 2020, escancara a jornada de autoconhecimento do artista paraense, que atualmente colhe frutos do trabalho enquanto prepara novidades para este ano.

Com influências de Alicia Keys e Racionais, “Caos, Lapsos e Poesia” apresenta-se como um compilado dos sentimentos vividos por Drin ao longo do último ano. Tendo nove faixas que passeiam entre o rap, R&B e indie; o álbum totalmente autoral está disponível nas plataformas de música, e conta ainda com participações especiais de outros artistas paraenses, como Anna Suav, Bené, Gab Flexa e Michel Z.

“O álbum tem aberto portas para mim e para meus amigos em todos os sentidos, eu sinto que se a gente não estivesse em tempos onde não dá para rolar show, a gente estaria bem ocupado. Fora show, várias pessoas entraram em contato com o meu trabalho, com o trabalho do Michel Z, então esse álbum tem sido um grande catalisador por agora, e tende a dar ainda mais frutos porque a era do caos ainda não acabou não”, conta Drin.

A “era do caos”, inclusive, começou com um videoclipe já com participação. A faixa “Sempre Cansado”, parceria de Drin com Anna Suav, teve um registro audiovisual gravado no bairro da Marambaia, local de nascimento do rapper. O vídeo tem direção de Mariana Almeida e João Pedro Aranha, e está disponível no canal do artista no YouTube.

Sobre a letra composta em parceria com a amiga, Drin diz que tem o objetivo de provocar reflexão sobre a vida do trabalhador periférico, ser resiliente em meios ao caos e persistir nos nossos sonhos por mais desafiadores que eles sejam. Mas a parceria com Anna Suav vai além das composições.

“Eu tinha muito medo de cantar, sabe? Cantar mesmo mesmo, e ela super me incentivou a seguir nessa wave, e além de tudo isso a gente é amigo, de sair junto do nada pra comer. Ter trabalhado com ela nesse clipe foi algo que me deixou muito feliz, a gente teve muito cuidado com essa música, para ela sair como saiu. Essa estética vem da minha visão junto com o Lucas, meu manager. A gente sentou para escrever esse roteiro, imaginar os frames e fazer quadro de referência[...]. Em geral, foi um prazer enorme fazer esse trabalho”, diz Drin.

Ainda trabalhando com o disco, o rapper reserva para março um segundo videoclipe, desta vez da faixa “Jeans”. “O vídeo foi feito com muito carinho também pelo Denys Costa, contando com o apoio da Karina Castro na coreografia e no roteiro também. Estou muito ansioso para ver esse trabalho no mundo, está muito lindo”, conta.

Além do vídeo, Drin revela ter mais coisas planejadas para 2021, como o lançamento de dois EPs em que trabalha atualmente. O primeiro deve ser lançado ainda no primeiro semestre.