Confira os lançamentos musicais que chegam às plataformas de streaming hoje, sexta-feira (04)

Sexta-feira é o dia oficial de lançamentos nas plataformas de streaming. De rock à MPB. De Jovem Guarda à Latinidade.



Preparamos uma listinha pra você conferir as principais novidades das plataformas de streaming lançadas hoje, sexta-feira (04).

RED HOT

Depois de seis anos sem trabalho inédito, a banda Red Hot Chili Peppers lançou hoje o single/clipe “Black Summer”, anunciando o novo álbum ‘Unlimited Love’ que será o décimo segundo da banda e chega no dia 1º de abril.

Confira aqui.

JENNIFER LOPEZ & MALUMA

A superestrela global Jennifer Lopez e o artista latino Maluma, estrelas da nova comédia romântica da Universal Pictures Marry Me, lançam hoje (04) a esperada trilha sonora do filme, intitulada MARRY ME (Original Motion Picture Soundtrack), disponível via Sony Latin Music e Arista Records. Pop, Pop latino, Reggaeton e faixas up-tempo de ambos artistas, incluindo seu hit reggaeton de 2020, "Pa' Ti", fazem parte da trilha sonora. O filme chega aos cinemas de todo o mundo no dia 11 de feevreiro.

Ouça aqui a trilha do filme.

JOVEM GUARDA

O Tremendão Erasmo Carlos lança hoje, sexta-feira (04), o álbum ‘O Futuro Pertence À... Jovem Guarda’ que traz versões do cantor para hits lançados originalmente por grandes artistas desse movimento musical como Golden Boys, Leno & Lilian, Os Vips, Eduardo Araújo e Roberto Carlos, entre outros. O projeto de releituras de canções da Jovem Guarda reúne oito faixas, as quais Erasmo nunca havia gravado anteriormente, e vem pela Som Livre.

Confira as 8 faixas aqui.

DETONAUTAS

A banda Detonautas lança o álbum “Esperança” que tem produção de Marcelo Sussekind e participação de Frejat na música “Medo”, um poema de Bráulio Bessa. Entre as oito faixas, tem a regravação de “Amanhã é 23” do Kid Abelha.

Ouça aqui as 8 faixas de “Esperança”.

ARTHUR NOGUEIRA

O paraense Arthur Nogueira dá início aos lançamentos de seu novo projeto “Brasileiro profundo” nesta sexta (4) com a apresentação do novo álbum, sexto título da discografia do artista paraense que chega ao mercado atrelado a um livro de poesia e a um videoalbum gravado em diferentes cidades do país. Na terça (08), dia 8, sai o videoclipe da faixa-título, e no dia 22 chega o videoalbum do trabalho. O projeto prevê ainda o lançamento de um livro, que tem prefácio da Adriana Calcanhotto e posfácio de Antonio Cicero.

Ouça aqui o álbum.

MAIARA & MARAISA

A dupla lança hoje a regravação de "Você Vai Ver", grande sucesso dde Zezé Di Camargo & Luciano, lançado em 1994. A versão na voz das gêmeas do Sertanejo vem pela Som Livre e faz parte da trilha sonora da novela "Além da Ilusão", que estreia segunda (07), na Rede Globo.

Ouça aqui a música.

ROLÊ DIFERECIADO

A terceira tempora do projeto "Rolê Diferenciado" traz cinco faixas e entre elas três assinadas popr Lucas Lucco. O grande destaque é para "Amava Nada", parceria inédita entre Lucas e Marília Mendonça, que chega com videoclipe.

Confira aqui a Temporada#3 do projeto "Rolê Diferenciado".

PISEIRO

O fênomeno Mari Fernadez lança o single/clipe "Hoje Eu Vou te Usar", um feat dançante com o cantor e compositor Felipe Amorim. O clipe tem direção de Pedro HD e Wagner Barbosa e ensina a dancinha da música, que entra na disputa para conquistar o título de hit do Carnaval.

Conheça aqui.