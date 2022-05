Começam os preparativos para o Círio Musical 2022

O Círio Musical retorna este ano de forma presencial, com shows de artistas locais e nacionais na Concha Acústica da Praça Santuário. As atrações ainda não foram divulgadas.

A Diretoria da Festa de Nazaré anunciou hoje, sábado, 14, o início dos preparativos para o Círio Musical diante da aprovação do projeto na Lei Semear, programa estadual de incentivo à cultura, do governo do estado do Pará. Mas a organização do evento segue na tarefa de captação de patrocínios.

“Evangelizar é o objetivo principal de cada evento que contempla a quadra Nazarena. Com o Círio Musical não é diferente. Diz-se que cantando rezamos duas vezes, e, por isso, o evento é tão aguardado, principalmente pelos jovens”, declara Jorge Xerfan, da diretoria de evangelização, que é responsável pela organização do evento.

O Círio Musical teve início em 2005, com shows de artistas católicos. A programação entrou para o calendário da quadra nazarena e passou a ser realizado todos os anos. Mas, com a pandemia, em 2020, o Círio Musical seguiu o movimento do meio artístico e se adaptou ao formato das lives, com shows transmitidos dos estúdios da TV Nazaré, sem a presença de público. Em 2021, o evento não aconteceu.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, governo do estado do Pará e prefeitura de Belém.