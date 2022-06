Com ‘Romance’, músico cearense Álec anuncia EP gravado em Belém

O cantor cearense Álec divulgou, no último dia 9 de junho, a música “Romance”, single de estreia do primeiro EP do artista, gravado em Belém, no estúdio Floresta Sonora, com previsão de lançamento para o começo do segundo semestre. No single, Álec incorpora a sua raiva e frustrações de se entregar a um novo amor.

Ao lado do produtor paraense Gabriel Flexa (Banda Verene) e do engenheiro de som Ivan Jangoux, Álec contou que, mesmo com todas as dificuldades de ser uma artista independente, gravar o seu repertório na Cidade das Mangueiras foi renovador e uma conexão absurda. Ainda mais em um estúdio onde já passaram nomes como Jaloo, Getúlio Abelha, Dona Onete e mais.

"Juntar grana e me organizar para gravar em um estúdio conhecido fora do meu estado, foi uma experiência meio louca e bem satisfatória! Sabia dos artistas que passaram pelo Floresta Sonora e admiro muito o trabalho do pessoal que compõe a equipe. Além de que as pessoas que acreditam no meu trabalho e estão me acompanhando nessa jornada, como meu produtor e meu manager, são paraenses também. Então sentir esse carinho, força e talento vindos do norte direto pro nordeste foi uma mistura cheia de frutos bonitos que estamos plantando. Mal vejo a hora de escutarem",contou o artista.

Expoente do “pop sofrência”, que tem se popularizado no Brasil por nomes como Jão e Duda Beat, Álec diz que “Romance” representa o turbilhão de sentimentos que o começo de um novo amor pode causar. É um desabafo, que influenciou a cantar sobre várias histórias dele, mas que todo mundo pode se enxergar dentro dela. Além da música em si, toda essa junção de sentimentos é representada na composição da capa, com o sangue, por exemplo.

A música nova, é o primeiro single da narrativa do seu EP de estreia. “Essa era narra a busca desesperada atrás de tornar as nossas vontades, que só florescem na imaginação, uma realidade. Espero que os ouvintes consigam se identificar com essas dores, para assim botar pra fora e seguir em frente!”,concluiu Álec.

Sobre Álec

Nascido em Fortaleza, Álec tem 24 anos e começou o seu trabalho autoral na música oficialmente em 2020, meio a pandemia. Mesmo gravada em casa e não estando mais disponível nas plataformas digitais, sua primeira música ganhou destaque na Hotlist do site Rolling Stone Brasil, apontado como “um começo brilhante na carreira”. Além disso, o seu segundo single e última música lançada até agora, “Dublê” (2021), entrou na playlist oficial de "Virais de Fortaleza", no Spotify Brasil. Álec também participou do “Festival Musicalize Em Casa’’ (2020) junto a inúmeros artistas da cena nacional, como Roberta Campos e Getúlio Abelha.

Sem antecedentes musicais na família e com poucos recursos, para fazer seu próprio som, Álec teve que aprender tudo sozinho, com ajuda de tutoriais no Youtube. Com o passar dos anos ele aprimorou a sua produção musical e composição, dando início a criação do seu repertório autoral. Agora em 2022 os seus planos são mais ambiciosos e irá lançar o seu primeiro EP, no começo do segundo semestre. E pretende fazer a maior quantidade de shows possíveis para divulgar o seu novo repertório.