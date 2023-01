Com banda RockON, show em Belém marca a comemoração dos 38 anos dos Engenheiros do Hawaii

O mês de janeiro marca o aniversário da banda Engenheiros do Hawaii. A banda gaúcha, formada em 1985, completaria 38 anos se estivesse na ativa e para homenagear a data, a banda paraense RockON, que realiza cover dos Engenheiros do Hawaii em Belém, fará um show no Studio Pub, neste sábado (21). A programação inicia às 20h.

A RockON é composta por quatro integrantes, Kaléo Cardoso no baixo e vocal, Bruno Gurjão na guitarra, Luiz Magroni bateria e Cláudio Henrique no teclado e na gaita, marca registrada do som da banda gaúcha liderada por Humberto Gessinger. O baixista Kaléo Cardoso, fã dos Engenheiros do Hawaii, falou um pouco do tradicional show que ocorre todos os meses de janeiro em homenagem a uma das maiores bandas do rock nacional e o que os fãs dos EngHaw podem esperar da apresentação.

“A banda RockON está na ativa na noite de Belém desde o primeiro semestre de 2018. Apesar de passear por todos os gêneros do rock, a banda sempre foi conhecida pela especialidade no rock nacional. Diante esse fato, como os membros da banda já eram fãs de Engenheiros do Hawaii, resolvemos fazer cover, que teve sua estreia em janeiro de 2019. Desde então, é a única banda apresentando cover de Engenheiros do Hawaii na capital paraense. O repertório conta com os maiores clássicos da banda gaúcha, além de faixas lado B, que tocaram pouco nas rádios”, disse.

Serviço

O show cover em comemoração aos 38 anos dos Engenheiros do Hawaii ainda contará com a presença da banda Rouquerage, que faz o cover da Legião Urbana. A programação inicia com o Dj Júnior Soares às 20h, Legião Urbana Cover às 22h e Engenheiros do Hawaii com a banda RockON às 00h. Os ingressos podem ser comprados no local, no lote 1 pelo valor de R$15, lote 2 R$20 e lote 3 R$25. Os fãs dos EngHaw também podem adquirir os bilhetes pelo site.

Os EngHaw

São 38 anos dos Engenheiros do Hawaii completados no último dia 11 de janeiro, data que ocorreu o primeiro show da banda em 1985, formada em Porto Alegre (RS), Humberto Gessinger no vocal e guitarra, Carlos Stein na guitarra, Carlos Maltz na bateria e Marcelo Pitz no baixo. A banda foi formada para apenas uma apresentação, que ocorreu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A banda ganhou notoriedade, passou por mudanças na formação e que até hoje maia lembrada com Humberto Gessinger (vocal e baixo), Carlos Maltz (bateria) e Augusto Licks (guitarra). A banda Engenheiros do Hawaii gravou 16 discos e esteve na estrada até 2008, sempre liderada por Gessinger, que posteriormente teve teve um projeto chamado Pouca Vogal ao lado de Duca Leidecker e atualmente está em carreira solo.