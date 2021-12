Cleo é figura mágica medieval em novo clipe com Karol Conká e Azzy; assista

Cleo retoma sua carreira na música com o lançamento do clipe de “Tormento”. Realizado em parceria com Karol Conká e AZZY, este é o primeiro lançamento do álbum de estreia da artista, que está previsto para o primeiro semestre de 2022. A música chegou ao streaming nesta quarta-feira, 1º, junto ao videoclipe.

"Tormento" é descrita como uma resposta das intérpretes à opressão que o patriarcado exerce sobre as mulheres, e como a potência do poder feminino pode romper esse ciclo. É sobre a mulher ocupar e exercer o seu lugar dentro da sociedade de forma livre, seja para expor seus desejos, suas ambições ou suas ideias. Pensando nisso, e com intérpretes tão potentes, a faixa une as referências musicais de cada uma das mulheres com toques de pop, funk e trap. As participações de Karol Conká e AZZY representam essa força feminina ao lado de Cleo, a retomada das mulheres ao poder e de suas próprias narrativas.

Assista:

A direção do clipe ficou por conta do Fernando Moraes (“Galopa”, “Atenção”, “Buzina” e outros). A obra tem seu conceito baseado em referências medievais, período notório por sua deslegitimização e opressão às mulheres na sociedade, ao criar a figura da bruxa, assim como todos os estereótipos negativos associados a ela. O clipe traz simbologias do início ao fim, e cada cantora traz consigo o momento exato em que de alguma forma foram oprimidas, ou momentos históricos do movimento de luta das mulheres. A criação do roteiro do clipe é de Cleo e Fernando Moraes.

A composição de “Tormento” é de Cleo, Karol, Azzy, King, Arthur Marques (“Batidão Tropical”, “Doce22”, entre outros), DJ Thai (“Doce22”) e Diego Timbó, que também responde como produtor vocal. A produção da música também é assinada por Arthur e DJ Thai.