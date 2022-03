Cia. do Calypso recria Belém dos anos 40

Um dos grandes ícones da música paraense, a banda Companhia do Calypso se prepara para iniciar as comemorações dos 20 anos de estrada. Hoje, 11, o público vai conhecer o videoclipe da música “Ei Contatinho”, que já está disponível nas plataformas de música e agora ganha uma grande produção audiovisual. “É um start nas comemorações de 20 anos de história da Companhia do Calypso”, adianta Dinho WP, produtor da banda paraense. Ele também explica que o videoclipe tem uma mistura de conceitos, que passeia entre o estilo pin-up dos anos 1940 até o pop atual.

A produção foi toda rodada em Belém do Pará, tendo como locações, principalmente, espaços públicos como a Praça da República e a área portuária. “Essa missão de adaptar um visual anos 40 a Belém atual ficou por conta do diretor Leo Platô, que foi responsável por todas as locações”, destaca o produtor.

A missão de transportar a banda para os anos 40 também foi assumida no figurino. Em locações como embarcações e grandes espaços públicos, vocalistas e dançarinos foram vestidos pelo estilista pernambucano Cassiano Silva, especializado no gênero que define como “figurino show”.

Outro destaque do videoclipe é a coreografia, que ficou a cargo do bailarino e coreógrafo Lô Rodrigues. “Ele tem essa influência pop na sua arte, é amante do hip hop, colocou elementos do gênero e deixou a coreografia incrível, somando com a execução perfeita dos bailarinos Hian Denys, Muller Bllus e Frank Canavarro - está um espetáculo lindo de assistir”, descreve Dinho WP.

A banda Companhia do Calypso é um dos sucessos da música do Pará desde os anos 2000. A banda fez grande sucesso, principalmente entre Norte e Nordeste, fazendo uma série de grandes shows com sucesso de público. À época, a banda tinha como vocalistas Lenne Bandeira, Robertinho e Mylla Karvalho. A banda segue influenciando novos artistas como Pabllo Vittar, que recentemente regravou sucessos do grupo em um de seus discos.

Atualmente a Companhia do Calypso tem como vocalistas Fenix Ribeiro e Paulinha Miranda, que agora carregam a responsabilidade de comandar as comemorações de 20 anos do grupo. “Feliz por mais um trabalho com a minha banda. Feliz por comemorar 20 anos de história que agora eu também faço parte, não só como fã, mas também contribuindo para a história da banda permanecer viva. É só emoção e felicidade”, descreve Paulinha Miranda sobre o período de comemorações.

Com a formação atual, a banda já carrega alguns novos sucessos, como as canções “Parará”, “Nossa Série”, “Bem Me Quer Ou Não Me Quer” e “Bumbum De Furacão”. “A afinidade das duas é única, e isso reflete no trabalho e uma parceria linda”, elogia o produtor Dinho.

O produtor também celebra a possibilidade da banda voltar aos palcos, depois de anos sem fazer shows por conta da covid-19. Ele também entrega uma novidade sobre a comemoração de duas décadas do grupo. “Este ano de 2022 é um ano de reconstrução com o sonhado fim da pandemia que foi bastante difícil para nosso segmento. Estamos preparando o projeto de comemoração destes 20 anos de história com a realização de um DVD”, conta Dinho.