Pabllo Vittar vai lançar clipe de ‘Bang Bang’ inspirado em cantora paraense, ex-Companhia do Calypso

O próximo clipe da cantora Pabllo Vittar, o “Bang Bang” do álbum "Batidão Tropical”, terá como referência uma releitura da Companhia do Calypso, grupo comandado pela cantora paraense Mylla Karvalho. A artista anunciou, na última segunda-feira (20), que iria lançar o single no próximo dia 24 de setembro. As informações são do Popline.

Todo o figurino de Vittar será inspirado no look usado por Mylla na gravação do DVD, há cinco anos, em Goiás. Nas fotos divulgadas, Pabllo aparece vestindo um chapéu de cowboy vermelho franjado com top e uma manga longa da mesma cor.

Relembre a gravação de “Bang Bang” da Companhia do Calypso: