Chyco Salles e Michelle Amadhor agitam o final de semana em Ananindeua

Na noite do próximo sábado (28), Chyco Salles e Michelle Amadhor fazem a grande festa de pré-réveillon de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O evento será no restaurante Ti Come, localizado no conjunto Cidade Nova II.

O cantor Chyco Salles é conhecido por dar voz a bregas marcantes e Michelle Amadhor aos sucessos que marcaram sua passagem pela Banda Amazonas, além de outros hits paraenses.

VEJA MAIS

"Será uma festa linda e super animada em Ananindeua. Tô muito ansiosa para fazer este show, que marcará o encerramento deste ano maravilhoso e que também dará boas-vindas a 2025, que com certeza será repleto de realizações para todos nós, artistas e fazedores de cultura. Não vejo a hora de subir no palco e rever esse público incrível e acolhedor", disse a cantora.

Chyco Salles, presença marcante na cidade, ressalta que a festa será aberta ao público. "Fazer show em Ananindeua é sempre empolgante, e não será diferente desta vez, com três grandes shows abertos ao público. Para mim, é uma alegria enorme dividir o palco com a minha amiga Michelle Amadhor e contar com a participação da Aninha, uma artista que fez muito sucesso na noite paraense e que ninguém fica parado quando ela canta "Odalisca", destaca Salles.

Agende-se

Data: sábado, 28

Hora: a partir das 22h

Local: restaurante Ti Come, em Ananindeua - Cidade Nova 2, WE 13, 151 - próximo à Praça da Bíblia.

Entrada franca.