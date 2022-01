Christina Aguilera lança "Santo", seu novo single e videoclipe com o astro do reggaeton Ozuna

Depois de muita expectativa, a estrela global vencedora de diversos GRAMMYs® e Latin GRAMMYs® Christina Aguilera lança em todas as plataformas digitais o seu novo single “Santo”, com o superastro do reggaeton OZUNA.

A união dos premiados artistas e de suas vozes inconfundíveis cria uma fusão perfeita para uma performance poderosa que, acompanhada pelos ritmos latinos, faz do single um sucesso instantâneo.

“Santo” foi composta por Christina Aguilera, Ozuna, Dallas K, Gale, Josh Barrios, e produzida por Rafa Arcaute, Federico Vindver, Dallas K e coproduzida por Afo Verde.

O single vem acompanhado de um novo videoclipe dirigido por Nuno e filmado em Las Vegas há algumas semanas. No verdadeiro estilo dos lendários videoclipes de Aguilera, o clipe de “Santo” é visualmente deslumbrante e sensual, e continua a história que começou com seus mais recentes sucessos em espanhol, “Pa’ Mis Muchachas” e “Somos Nada”.

No dia seguinte a este lançamento, Christina Aguilera decidiu lançar seu primeiro EP em espanhol após 20 anos, intitulado “La Fuerza”, disponível mundialmente em todas as plataformas digitais.

A gravação de “La Fuerza” teve um impacto profundo na estrela icônica, que se sentiu imediatamente inspirada por suas raízes equatorianas, o que a fez se apaixonar pela música de uma maneira completamente diferente. Seis canções especiais e primorosas fazem parte desta obra de arte que conta com os melhores sons latinos em toda a sua diversidade, e uma mensagem fundamental: o empoderamento.

“Quando meus fãs ouvirem essa música, quero que eles se sintam empoderados e livres. Claro, eu também quero trazer à tona outras emoções e sentimentos na minha música, como ser sensual e pleno de energia, mas no fundo eu estou realmente pressionando para um sentido de empoderamento”, disse Christina Aguilera em uma entrevista recente para a revista Ocean Drive.

Para o seu segundo álbum em espanhol, Christina Aguilera trabalhou com artistas, compositores, músicos e produtores talentosos e brilhantes, fazendo de “La Fuerza” seu melhor trabalho até hoje. E a boa notícia é que muito mais vem por aí.

“Santo” já está disponível AQUI. “La Fuerza” também está disponível em todas as plataformas digitais AQUI. Este lançamento nos dá uma prévia do primeiro disco de Aguilera em espanhol desde Mi Reflejo (2000). Com este álbum, Aguilera ganhou o Latin GRAMMY® de “Melhor Álbum Vocal Pop Feminino” e alcançou a posição #1 nas paradas Top Latin Albums e Latin Pop Albums da Billboard. O álbum se tornou o mais vendido de 2000 no pop latino e foi certificado 6x Platina nos Estados Unidos e em Porto Rico pela RIAA.