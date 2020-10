Chorando, Lexa conta que foi assaltada, mas tranquiliza: 'Estou bem'

A cantora Lexa usou as redes sociais para contar que foi assaltada hoje, no Rio de Janeiro. Segundo relato, o celular da artista foi roubado. Abalada, Lexa disse estar bem após o susto e explicou um vídeo presente nas redes sociais onde aparece chorando. A cantora conta que a gravação foi feita após o assalto com o objetivo de "avisar as pessoas" do ocorrido.

"Eu fui assaltada ali na altura do Barra Shopping. Levaram meu celular. Na hora eu quis me comunicar porque não lembrava de nenhuma das minhas senhas, consegui agora recuperar o meu Instagram", relatou Lexa nos Stories do Instagram. A cantora estava usando o celular de sua mãe.

"Eu fiquei muito nervosa na hora e não consegui lembrar de nada. Quem já foi assaltado sabe, entra em pânico, choque e só quer avisar para as pessoas, quer dar algum tipo de explicação. Estou bem", completou.