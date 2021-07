'Carro Prata' é tema de videoclipe da Banda Delinquentes

A ação de matadores que chegam de carro atirando em suas vítimas, fugindo sem deixar pistas é o pano de fundo do novo clipe da banda paraense de punk e hardcore Delinquentes. O trabalho pode ser acessado na íntegra no canal do grupo no YouTube e a música título Carro Prata já está nas plataformas de streaming como single.

Vocalista da banda, Jayme Katarro, também atuou no roteiro ao lado de Kleber Chaar, que assina a direção. Ele conta que a letra da música foi inspirada em fatos reais e fala desse tipo de violência cada vez mais comum nos centros urbanos. “Um parente da minha esposa foi vítima de uma das maiores chacinas aqui do Pará. Eu o conhecia e fiz os primeiros rascunhos ainda no velório. Posteriormente, o nosso baixista Pablo Cavalcante fez um arranjo meio cadenciado e tivemos a ideia de jogar a letra final num estilo cantado meio de rap, porque tem tudo a ver com a realidade pesada da letra”, explica.

A melodia da música, criada pelo baixista Pablo Cavalcante, apresenta ao público um trabalho diferenciado do que até então vinha sendo feito pela banda. Começa com uma levada mais arrastada e com frases mais próximas do rap, até chegar no clímax com o estilo mais visceral do hardcore, esse sim já característico da banda.

Música pronta, o próximo passo foi trabalhar na criação do clipe. “A ideia central veio do diretor, que montou a história em cima da vida de um jovem que comete pequenos delitos e acaba nas mãos dos milicianos. Por isso, usamos uma fotografia meio ‘dark’ de forma proposital para não fugir do tema”, justifica.

Parte do clipe foi filmada em cima de um prédio da capital e outras cenas mostram áreas externas da cidade, contando com a participação de atores. Ao todo, foram cinco meses de produção até o trabalho ficar pronto no mês passado. “Nos surpreendemos com o resultado. Temos um bom alcance de conteúdo nas mídias, porque sempre estamos alimentando as redes. Mas a rapidez com que o clipe subiu nas visualizações e comentários foi incrível. Nunca um vídeo nosso tinha alcançado mil views antes de 24 horas de lançado. O feedback tem sido excelente”, comemora Katarro.