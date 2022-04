Carol Roberto (ex-The Voice) lança clipe com Diego Campagnolli

Fofoca é o tema escolhido pela cantora Carol Roberto na nova música de trabalho, "Modo Fifi”. A faixa, que acaba de chegar às plataformas digitais, ganhou videoclipe super colorido com a participação de Diego Campagnolli e de um ballet que traz uma integrante com Síndrome de Down, Stephanie.

Ouça aqui.

“Acho que é muito importante através de trabalhos como esse mostrar que qualquer pessoa pode chegar onde quiser, independente de cor, raça e aparência física. Fiz questão de ter um ballet que não fosse padronizado esteticamente. Cada um tem seu jeito, seu perfil e isso é muito interessante”, explica Carol.

O projeto audiovisual foi gravado em São Paulo e dirigido por Adenis Vieira e Diego Campagnolli, que também faz duas personagens no filme: “Fiquei muito feliz com o convite para dirigir e atuar nesse projeto. A ideia geral foi usar um prédio, lugar de muitas fofocas, como cenário central. A grande brincadeira está aí, eu interpreto um velho e uma velha super fofoqueiros que com o tempo contagiam Carol que, até então, estava super neutra e recatada longe do disse me disse”, conta Diego.