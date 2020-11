'Caos Lapsos e Poesia': em álbum de estreia, Drin Esc propõe resiliência em meio ao caos

Com influências que vão desde Alicia Keys até Racionais, o cantor e compositor Drin Esc lançou seu álbum de estreia nesta sexta-feira (13). “Caos, Lapsos e Poesia”, definido como um compilado dos seus sentimentos vividos no último ano, já está disponível nas plataformas digitais de música.

As nove faixas passeiam entre o rap, R&B e indie. Com letras 100% autorais, o disco conta ainda com participações especiais de outros artistas paraenses, como Anna Suav, Bené, Gab Flexa e Michel Z.

Ouça:

Para Drin Esc, o lançamento representa o fim de um ciclo doloroso, mas cheio de aprendizados valiosos; assim como o início de um outro ciclo inesperado, e a realização de fazer com que a sua “história musicada” faça parte da vida de outras pessoas.

“O caos urbano dificulta a nossa reflexão sobre a vida e intensifica nossos impulsos. Foi nesse ambiente que nasceu a obra "Caos, Lapsos e Poesia", uma síntese dos sentimentos que vivi nos últimos 12 meses e um diário aberto sobre minhas desilusões, desafios, amores, perdas e vitórias”, comentou o artista.

Iniciando os trabalhos de seu primeiro disco, ainda em outubro o rapper lançou o single “Sempre Cansado”, disponível em todas as plataformas digitais, acompanhado de um videoclipe gravado no bairro da Marambaia, local de seu nascimento e amadurecimento.

A música foi composta em parceria com a Anna Suav, que também empresta sua voz e performance à faixa. Com a acanção, Drin quer provocar reflexão sobre a vida do trabalhador periférico, ser resiliente em meios ao caos e persistir nos sonhos por mais desafiadores que eles sejam.

Sobre Drin Esc

Nascido e criado na periferia de Belém, no bairro da Marambaia, Drin Esc é um artista paraense que passeia entre o rap, R&B, trap e indie. Sempre falando sobre as suas vivências e transmitindo seus sentimentos por meio das músicas, Drin teve seu primeiro lançamento, "Tríplice Coroa", em junho de 2019; música que o apresentou à cena de rap local.