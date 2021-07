Cantora paraense Lorena Monteiro lança EP 'Voltei pro Mar'

Entre os lançamentos musicais deste mês está o primeiro EP de músicas autorais da artista Lorena Monteiro. “Voltei pro Mar” reúne quatro faixas da compositora e contou com direção musical de Melina Fôro.

O trabalho será apresentado ao público em uma live neste domingo (11) transmitida pelo canal do Sesc Pará, às 20h. No dia 19, o videoclipe e as faixas do álbum vão estar disponíveis em todas as plataformas digitais.

Além de compositora e cantora, Lorena é intérprete, professora de técnica vocal e pedagoga. Para seu primeiro EP ela trouxe a experiência adquirida durante seis anos nas noites paraenses com um repertório variado, indo de sambas, MPB, passando pelo fado.

“Nele trago músicas de épocas diferentes de minha vida. Algumas escritas há mais tempo e outras recentes. Entretanto, o que as liga é a compreensão poética, que direciona a uma imersão em sentimentos como a paixão, o amor e a liberdade. As inspirações foram várias, vividas, sentidas e percebidas”, declara.

Entre as canções de destaque do trabalho está “Correnteza”. “É uma das primeiras músicas que compus há cerca de nove anos. Ela começou a ser nutrida internamente até a materialização em forma de música, fora de mim. O que mais demorou foi minha forma de centralizar o que sentia, mas quando a música veio, ela veio e permaneceu exatamente como era”, lembra.

Outra faixa, que dá título ao EP “Voltei pro Mar", virou um videoclipe e mostra uma outra vertente da artista. “É um reggae gravado na ilha de algodoal, um dos lugares que mais valoriza este gênero musical no Pará”, observa.

O público vai poder conferir todas as canções do EP e conhecer um pouco mais sobre o processo de criação da cantora durante a live. Em formato acústico e gravada no Hilton Naka Film's, a apresentação contará com a participação da percussionista Lorena Carvalho e da produtora musical e violonista Melina Fôro.

“Espero que gostem. Todo compositor, cantor, fica muito apreensivo em relação à lançar ‘seus filhos’ no mundo, porque tem questões muito emocionais envolvidas. Mas acredito que fizemos um lindo trabalho”, garante.

Agende-se:

Live Pocket Show de lançamento do EP "Voltei pro mar”, da cantora Lorena Monteiro

Data: 11/07 às 20h

Canal do Sesc Pará