Cantora paraense, Anny Lopes, lança novo single nesta quarta-feira (02)

A cantora e compositora paraense, Anny Lopes, se prepara para lançar a nova música de trabalho “Eu te avisei”. Com a participação da cantora Thaciane, integrante da banda Batidão do Melody, o hit é de autoria da própria artista e tem o estilo tecnomelody. O lançamento irá acontecer nesta quarta-feira (02), pelas redes sociais da cantora e, também, nas plataformas digitais.

Em carreira solo há 3 anos, a expectativa de Anny é que a música caia no gosto do povo paraense por ter o ritmo de tecnomelody, popular no estado. “Essa música promete ser mais um sucesso meu, assim como foi a música “Beijos” que ficou conhecida nos 4 cantos do Pará”, afirma.

Anny Lopes iniciou a carreira aos 18 anos, na banda 007. Ela fez parte do grupo por dois anos. Ela chegou a participar da gravação do DVD da banda em Santana do Amapá, que possui grandes músicas de sucesso até hoje. Depois foi para a banda Puro Desejo, onde conquistou espaço no cenário musical paraense e fora dele. Muitas músicas ficaram conhecidas em sua voz, como “Novo namorado”, que a artista ainda canta em seus shows.





“Eu venho planejando vários trabalhos, com vários parceiros que eu tenho na música. Essa música que eu vou lançar em parceria com a Thaciane da banda Batidão do Melody, com certeza, será o carro-chefe dessa minha nova fase. Tô feliz com tudo que está acontecendo comigo”, revela.