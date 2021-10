Cantora Bianca Pessoa lança single sobre a importância de superar um amor não correspondido

A cantora e compositora paraense Bianca Pessoa lançou o single “Já estou em outra, Meu amor”, que está disponível em todas as plataformas digitais de música. A música, composta pela artista em 2016, foi gravada em parceria com o produtor Jean Santos, e fala sobre um momento de superação após a rejeição de um grande amor. Apesar da pausa imposta pela pandemia do novo coronavírus, a cantora comemora a conclusão do lançamento da música.

Para a cantora, o sentimento hoje é de sonho realizado. “Deus sabe o quanto esperei por esse momento, há muito tempo luto por esse lançamento. Comecei na música aos 18 anos, quando passei no conservatório Carlos Gomes, para canto lírico. Fui convidada para assumir os vocais da banda “Beijo Bom”, então percebi que minha paixão era o canto popular”, explicou.

Bianca, que já chegou a fazer músicas com os meninos do “Bruno e Trio”, precisou fazer uma pausa na carreira depois que virou mãe. Após a pausa, a cantora comemora o resgate do antigo sonho.

“O nascimento da letra de ‘Já estou em outra, Meu amor’ veio em 2O16. Mostrei para um grande amigo, que é produtor musical (Jean Santos) e resolvemos compor juntos, finalizar a canção. Mas por receio, ainda deixei a música na geladeira durante um tempo. Quando vi várias pessoas divulgando trabalhos durante a pandemia, tomei coragem e decidimos apostar”, afirmou a cantora.

“O single fala de um amor que não foi correspondido, mas que também a mulher não ficou em casa chorando porque perdeu o amado. Pelo contrário, fala sobre dar a volta por cima, levantar, sacudir a poeira e recomeçar, ainda que seja nos braços de outra pessoa. Então a música veio pra trazer essa mensagem, que não precisamos de ninguém para sobreviver, que precisamos ter força e assim tudo acaba passando”, destacou.

Bianca comemora o lançamento após os desafios que a covid-19 provocou no cenário musical brasileiro. “É um momento de muita alegria, sabemos quanto foi difícil para quem trabalha com música esse período, por isso fui caminhando devagar e agora posso dizer que realizei a primeira etapa desse sonho”, finalizou a artista.