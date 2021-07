Cantora Bela Portugal lança novo single em live nesta quinta-feira

A compositora e cantora Bela Portugal apresenta suas músicas autorais hoje em uma live, a partir das 19h, no seu canal no Youtube com participações especiais dos cantores paraenses Roberto Penaforte e Lucas Sá. Bela dará ênfase no single “Deixa Queimar”, que compôs junto com a cantora e compositora Alê Navegantes, que em breve estará disponível em todas as plataformas digitais para a apreciação dos fãs.

“O single ‘Deixa Queimar’, é uma composição que traz toda a carga emocional de um relacionamento que não deu certo. Surgiu primeiramente de uma melodia que eu criei. Na verdade, a música fala de um relacionamento que tive no passado. Assim que contei a história toda pra Alê Navegantes, nós duas fomos fazendo a letra e encaixando na melodia que eu já trouxe pronta. Foi bem legal e rápido. A parceria deu certo”, revela.

Apesar de ter apenas 24 anos, Bela Portugal começou aos 15 anos na música, quando ganhou o primeiro violão e sozinha aprendeu pela internet os primeiros acordes básicos para tocar uma música. O primeiro vídeo no YouTube em 2013, um cover da música “De janeiro a janeiro”, de autoria de Nando Reis e Roberta Campos já alcançou 138 mil visualizações na plataforma.

Agora a moça sonha com o lançamento do primeiro single autoral. “Estamos trabalhando para que saia o mais breve possível. O single vai ficar muito bom. E será um salto bem grande para minha carreira como cantora. Música autoral acaba mostrando muito nosso estilo, é bem pessoal. Estamos trabalhando para ser uma coisa mágica e bem atual para o cenário paraense”, detalha.

A apresentação de Bela na live foi preparada com muito carinho e vai contar com um repertório recheado de sucessos nacionais e regionais que se transformam em verdadeiros sucessos na voz da artista, com a identidade da cantora, que consegue transitar dos ritmos regionais paraenses que tanto ama, às músicas em gêneros como R&B, Indie Pop, Soul e até mesmo Pop Rock. Dentre as principais influências vocais estão as artistas Amy Winehouse e Billie Eilish.

“Vamos abordar vários estilos e tentar colocar um toque bem pessoal nos temas. As músicas que serão executadas vão desde o pop/rock, brega e ritmos regionais, em versões acústicas. Vai ter todo um charme e arranjos diferenciados”, afirma Bela sobre o que o público pode esperar da sua live.

Sobre as participações especiais na apresentação de hoje, Roberto Penaforte está surgindo agora também no cenário paraense como cantor e em breve também lançará um single. A segunda participação Lucas Sá também é um novo nome da música paraense. “Muita gente nova talentosa e criativa está aparecendo. O mais legal é poder dividir todas essas oportunidades com amigos”, agradece Bela.

Agende-se

Live da cantora Bela Portugal

Data: quinta-feira, 29

Horário: 19h

Canal do YouTube de Bela Portugal.