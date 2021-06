Cantor paraense, Jairo Lenz lança a música ‘Alice’, nesta sexta-feira (18)

O cantor paraense Jairo Lenz irá lançar hoje (18) a canção “Alice”, em homenagem a filha. Com 20 anos na estrada da música, o single marca a nova fase solo de sua carreira e integra o primeiro trabalho autoral. Realizado em parceria com Bruno Nery, além da composição, a música chegará às plataformas de streaming acompanhada por um vídeo clipe e promete conquistar o público.

“A música surgiu depois que fiz o convite para o Bruno Nery ser padrinho da minha filha. No outro dia ele me já enviou a letra da música praticamente pronta. Finalizamos ela juntos e a temos como um trabalho muito especial, pois é uma homenagem de um pai e de um padrinho. Hoje Alice está prestes a completar seis anos”, conta Jairo Lenz.

Seu primeiro EP será embalado pelo gênero musical Pop Rock. Ele contará com quatro canções autorais e terá produção musical assinada por Rodrigo Camarão. O trabalho deve ser lançado no segundo semestre deste ano: “Estamos com uma expectativa muito boa quanto ao lançamento do clipe. As pessoas que gostam do meu trabalho, desde Camisa Black e as que ainda não me conhecem, vão passar a conhecer agora através de ‘Alice’”, diz o artista.

Jairo Lenz é natural de Abaetetuba e há duas décadas está inserido no universo musical. Suas influências de Pop e Rock passeiam por Legião Urbana, Cazuza, Roupa Nova, Jota Quest, LS Jack, Creed, U2 e Pearl Jam. Atualmente, o artista integra a banda Camisa Black.